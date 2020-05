Sôi nổi 'Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2020'

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020 gắn với việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã tổ chức chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2020”. Dự ngày hội có đồng chí Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh