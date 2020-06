Sớm giải quyết dứt điểm những bất cập ở cảng biển quốc tế Cửa Lò

Tàu cá của ngư dân vẫn thường xuyên chiếm dụng cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng; không phù hợp với Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (Bộ luật ISPS) nên các tàu rất ngại vào cảng Cửa Lò, đặc biệt các tàu của các nước phát triển như: Nhật, Mỹ, EU, Hàn Quốc… không vào cảng Cửa Lò.