Sống chung với biến đổi khí hậu – Bài cuối: Gìn giữ những “báu vật xanh”

Lưu lại rừng săng lẻ lâu hơn một chút, nhất là sau khi đi bộ sâu vào cánh rừng, du khách có thể được nghe về câu chuyện của người dân bản địa kể về câu chuyện giữ rừng ở đây, với những con người cụ thể như cụ Vi Chính Nghĩa – cố Bí thư Huyện ủy Tương Dương, là người có công lớn bảo vệ khu rừng săng lẻ hơn 70 ha không để bị mất một cây nào kể cả một thời nạn phá rừng đang tràn lan, cửa rừng chưa được kiểm soát nghiêm ngặt. Câu chuyện giữ rừng mang tên “Chính Nghĩa” ấy đã dần như là một huyền thoại của bà con đồng bào Thái ở bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương.

Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đưa khu rừng săng lẻ Tam Đình vào danh sách cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Các nhà môi trường đánh giá khu rừng “mang nguyên vẹn một khu hệ sinh thái đặc trưng mưa ẩm nhiệt đới của miền Tây Nghệ An còn sót lại, với một nguồn gene quý trước nguy cơ cạn kiệt”… Sự tồn tại của khu rừng đặc biệt này không chỉ tạo điểm nhấn cho ngành Du lịch tỉnh Nghệ An, mà còn là ý thức, là tinh thần quyết giữ rừng, coi rừng là “báu vật” của người dân bản địa, niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.