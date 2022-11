Sông Lam Nghệ An- Bình Dương: Kịch bản nào trên sân Vinh?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Rất muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An ra sân nhưng nếu không giành chiến thắng thì sức ép sẽ đè nặng trên lưng huấn luyện viên Huy Hoàng. Liệu Sông Lam Nghệ An có thể dùng cầu thủ trẻ mà giành trọn 3 điểm trong chặng đường về đích?

Rốt cuộc, SLNA đã phải thừa nhận, mục tiêu còn lại của mùa giải của đội bóng xứ Nghệ là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân. Đây là mùa giải mà nhiều cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã được ra sân nhiều nhất trong cả thập kỷ nay. Tiền vệ 19 tuổi Đinh Xuân Tiến có 12 trận ra sân, hậu vệ 23 tuổi Mai Sỹ Hoàng ra sân 15 trận, cầu thủ trẻ 18 tuổi Trần Nam Hải ra sân 5 trận… Ngoài việc mạnh dạn cách tân đá 3 hậu vệ thì việc dám dùng cầu thủ trẻ là 2 điểm sáng trong 1 mùa giải mà Sông Lam Nghệ An cho thấy chỉ là đội bóng hạng trung bình của sân cỏ Việt Nam.

Cữ tập dượt cho 2 đội

Trận đấu trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Dương không ảnh hưởng nhiều đến cục diện V.League bởi cả 2 đều không còn nhiều tham vọng. Có chăng là sức ép của khán giả nhà khi đội chủ sân Vinh đã 9 trận liên tiếp chỉ giành được duy nhất 1 thắng lợi có phần may mắn trên sân Plei-ku, 4 bại, 4 hòa. Trong đó có những trận thua đội khách Sài Gòn 2-1, hòa chủ nhà TP.HCM 2-2, đều là những đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ suốt mùa giải.

Không còn mục tiêu tranh huy chương thì quyết định tung các cầu thủ trẻ ra sân của ông bầu Tân Long được coi là hợp lý. Nhưng để thua Sài Gòn ngay trên sân Vinh và sau đó là trận rượt đuổi tỷ số để may mắn giữ lại 1 điểm trên sân Thống Nhất là điều khiến cho cổ động viên xứ Nghệ đặt dấu hỏi. Để chứng tỏ đá thật, vì màu cờ sắc áo thì không gì tốt hơn là có 3 điểm trên sân Vinh trước khi gặp Bình Định, một đối thủ rất mạnh trên sân Quy Nhơn.

Những người am hiểu đội bóng xứ Nghệ đều thống nhất có thể cất 3 ngoại binh, vốn có trình độ chuyên môn không quá vượt trội nội binh. Nhưng việc trao cơ hội cả một hiệp đấu cho tiền đạo Hồ Phúc Tịnh như trong trận gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất có cần thiết không? Tiền đạo 28 tuổi này đã có 8 mùa bóng thi đấu trong màu áo Sông Lam Nghệ An nhưng chỉ vỏn vẹn có 8 bàn thắng sau 1949 phút thi đấu. Hơn ai hết huấn luyện viên Huy Hoàng phải mạnh dạn trước các quyết định thay người của mình khi ra sân. Ngoài ra, liệu các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có thể đá với các sơ đồ chiến thuật khác như 3-4-3, 3-5-2 hay không?

Đội khách Bình Dương không phải là đối thủ quá mạnh, họ kém 2 điểm, xếp hạng sau Sông Lam Nghệ An, hàng hậu vệ đã để thủng lưới 34 bàn thắng sau 20 trận. Thành tích sân khách thua 5 trận, hòa 1 và thắng 4 với 13 điểm sau 10 trận đấu không phải là vấn đề quá lớn với Văn Đức và các đồng đội.

Điểm mạnh của đoàn quân của huấn luyện viên Lư Đình Tuấn chính là bộ đôi Wellington và Edyson vẫn nổ súng đều đặn, mỗi người 5 bàn và tuyển thủ quốc gia Tiến Linh với 8 bàn thắng. Bộ ba này chơi bóng bổng khá tốt, điều này khiến huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ khó lòng mạo hiểm cất Olaha như trận đấu trước.

Thử tài Huy Hoàng

Trong 20 lần gặp gỡ, Sông Lam Nghệ An thắng 11 trận và chỉ để thua 4 trận. Nên xét về quá khứ lẫn phong độ hiện tại thì Bình Dương được đánh giá kém chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Hàng phòng ngự 4 người trong sơ đồ 4-1-2-3 của huấn luyện viên Lư Đình Tuấn không được đánh giá cao, các tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định đều có thể ghi bàn. Nhưng với các tuyển thủ Văn Đức, cựu Vua phá lưới Oseni và các chân sút trẻ Sông Lam Nghệ An lại không phải là chuyện dễ dàng.

Vấn đề quan trọng nhất là các cầu thủ chủ nhà phải giải tỏa tâm lý để “cân, chỉnh thước ngắm” trước khung thành đối phương, tránh bỏ lỡ cơ hội như các trận đấu vừa qua. Hơn ai hết Huy Hoàng và ban huấn luyện phải cân đối đội hình để “2 in 1” vẫn dùng cầu thủ trẻ nhiều mà lại có chiến thắng.