Sông Lam Nghệ An chia điểm trên sân Vinh trước đội khách Bình Định

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tạo ra thế trận lấn lướt và sở hữu nhiều cơ hội trước đội khách Bình Định, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trên sân Vinh thuộc vòng 12 V.League 2023.

Olaha đã tạo ra nhiều cơ hội lên khung thành của Văn Lâm, nhưng trong một ngày kém may, tiền đạo này không thể làm tung lưới đối phương. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu thuộc vòng 12 V.League 2023 trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định lớn đến chiếc vé lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn 1. Nếu đội chủ sân Vinh giành được trọn vẹn 3 điểm ở cuộc đọ sức với đối thủ trực tiếp này thì họ sẽ rộng cửa để có mặt vào nhóm 8 đội.

Đáng chú ý, so với trận thắng ở vòng 11, trong trận này đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An có một vài thay đổi nhỏ. Cầu thủ trẻ Trần Nam Hải, một phát hiện mới của huấn luyện viên Phan Như Thuật ở vị trí trung vệ đã không thể ra sân do bị chấn thương nhẹ. Trần Đình Hoàng được bố trí để thay thế. Ngoài ra Trần Đình Tiến cũng được chơi ngay từ đầu trong vai trò tiền vệ lệch trái.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự khán trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Trước trận đấu, sân Vinh đón cơn mưa nhỏ khiến cho thời tiết trở nên dịu mát. Đây là điều kiện lý tưởng để hai đội có thể phô diễn hết những điểm mạnh riêng có.

Đặc biệt trong trận đấu này, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, cổ vũ từ trên khán đài của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Dự khán màn so tài giữa giữa hai đội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Soladio bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, nên ngay khi bóng lăn đội bóng xứ Nghệ ngay lập tức đẩy cao đội hình, làm chủ thế trận. Phút thứ 3, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Sông Lam Nghệ An tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Văn Lâm. Tuy nhiên cú đệm lòng cận thành của trung vệ Vysta đã không có được độ chính xác cần thiết.

Nhịp độ của những phút đầu được đội chủ nhà đẩy lên khá cao, với các pha phối hợp ở trung lộ rồi bất ngờ luân chuyển ra 2 biên. Chính cách chơi này gây ra nhiều lúng túng cho hàng thủ Bình Định. Minh chứng rõ nét nhất khi vào phút thứ 6, Olaha có pha dạt cánh, rồi thực hiện đường căng ngang vào trong. Tuy nhiên Soladio đã không thể tiếp bóng như mong muốn.

Liên tiếp cơ hội được các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật tạo ra về phía khung thành đối phương. Phút 15, Đình Tiến có pha xâm nhập vòng cấm của Bình Định, nhưng pha ra chân của tiền vệ này ở cự ly chưa đến 10m đã không thể thắng được Văn Lâm.

Sự tiếc nuối của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau khi không thể đưa được bóng vào lưới Văn Lâm. Ảnh: Chung Lê

Chiều ngược lại, tiền đạo Rafaelson dù bị Vysta theo kèm khá sát, nhưng vẫn thể hiện được sự nguy hiểm khi tạo ra cú dứt điểm đầy uy lực về phía khung thành của Văn Việt. Tuy nhiên cú ra chân trong vòng cấm của tiền đạo mang áo số 10, đã không thể chiến thắng được xà ngang của đối phương.

Sau quãng thời gian đầu bị choáng ngợp bởi cách chơi của đội chủ nhà, Bình Định cũng đã bắt đầu tìm lại được nhịp chơi. Đội bóng đất Võ tạo ra các tình huống chuyển đổi trạng thái khá nhanh và linh hoạt. Điều đó đã mang đến nhiều khó khăn cho Văn Việt. Tuy nhiên với sự tập trung cao của thủ môn sinh năm 2002 đã làm nản lòng các chân sút bên phía đội khách.

Trong khoảng 2/3 thời gian cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, khán giả sân Vinh được chứng kiến màn dồn ép đối thủ từ phía đội nhà. Phút 40, sau hàng loạt pha đập nhả nhuần nhuyễn, bóng đến chân Olaha, tiền đạo này thực hiện pha quăng chân đẹp mắt, bóng đi với lực khá mạnh, nhưng Văn Lâm đã có phản xạ nhanh để cứu thua cho Bình Định.

Văn Lâm đã có ngày thi đấu chói sáng làm nản lòng các chân sút Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì sự chủ động. Đình Tiến, Soladio, Olaha liên tục thực hiện các pha hãm thành đối phương. Phút 55, sau pha triển khai lên bóng mạch lạc, Soladio nhận được bóng trong khu vực cấm địa, nhưng cú sút của tiền đạo này đã không đi trúng tâm bóng, làm vuột mất cơ hội dẫn điểm cho Sông Lam Nghệ An.

Sau 75 phút không thể làm tung lưới đối phương, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tung tài năng trẻ Đinh Xuân Tiến vào sân. Sự có mặt của tiền vệ sinh năm 2003 được kỳ vọng sẽ tạo ra sức mạnh tấn công lớn hơn cho đội chủ nhà.

Xuân Tiến vào sân đã tạo ra áp lực khá lớn lên khung thành đối phương. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 76, Olaha có pha độc diễn bên cánh phải, xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, nhưng cú ra chân của cầu thủ này lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Văn Lâm.

Phút 81, Olaha tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Văn Lâm. Từ pha nhả bóng của Đinh Xuân Tiến, tiền đạo Nigeria tung cú sút mạnh vào góc gần, nhưng Văn Lâm đã có pha đổ người kịp thời để cản phá.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân đối phương, nhưng Đinh Xuân Tiến và đồng đội vẫn không thể đưa được bóng vào lưới của Văn Lâm. Vì thế các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đành chấp nhận với tỷ số hoà 0-0.

Vòng 13, V.League 2023 Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy để gặp chủ nhà Hà Nội FC. Trận đấu sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 2/7.