Sông Lam Nghệ An giải bài toán không có Văn Đức

Linh hồn trên hàng công của Sông Lam Nghệ An

Phan Văn Đức tham gia V.League vào năm 2016. Dù không được thi đấu nhiều nhưng cầu thủ này đã để lại ấn tượng khá tốt trong mắt ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Đồng thời anh cũng là chân sút được ra sân nhiều nhất so với những cầu thủ trẻ được đôn lên cùng đợt.

Điểm đặc biệt trong cách chơi bóng của Văn Đức là khả năng bứt tốc ở đoạn ngắn và luôn sở hữu những pha xử lý có tính đột biến rất cao. Chính điều đó đã khiến cho đối thủ rất khó để bắt bài tiền vệ này. Vì vậy mà Văn Đức đã góp phần mang đến lối chơi biến hóa hơn cho hàng công của Sông Lam Nghệ An thời điểm đó.

Tuy nhiên phải đến mùa giải 2017, Văn Đức mới thực sự khẳng định được giá trị. Sự kết hợp giữa Văn Đức, Khắc Ngọc, Olaha đã tạo nên những pha phối hợp nhuần nhuyễn, gây sát thương cao cho hàng công của đối phương. Cũng trong năm này, dù chơi ở vị trí tiền vệ nhưng Văn Đức đã góp công lớn mang về chức vô địch Cup Quốc gia cho Sông Lam Nghệ An. Ở trận chung kết, Văn Đức sở hữu 2 bàn, giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 5-1.

Năm 2018 đánh dấu sự tỏa sáng của tiền vệ người Yên Thành khi anh ghi tới 9 bàn, qua đó giúp Sông Lam Nghệ An cán đích ở vị trí thứ 4 tại V.League. Càng chơi Văn Đức càng cho thấy anh có tầm ảnh hưởng lớn tới đội bóng xứ Nghệ. Không có những pha đi bóng lắt léo, đảo chân liên tục như Phi Sơn, không chuyền bóng hoa mỹ như Khắc Ngọc, nhưng Văn Đức lại luôn biết tối giản các pha xử lý của mình, để mang đến hiệu quả trong các tình huống lên bóng. Ngoài việc đóng vai trò kiến thiết lối chơi, anh còn luôn sở hữu những siêu phẩm khiến nhiều tiền đạo phải mơ ước.

Mùa giải 2022, khi Sông Lam Nghệ An chỉ về ở vị trí thứ 5, Văn Đức vẫn để lại những điểm sáng khiến nhiều người hâm mộ hài lòng. Qua theo dõi V.League 2022, nhiều đường lên bóng của Sông Lam Nghệ An thường có sự tham gia của tiền vệ này. Bằng tư duy chơi bóng giàu tính sáng tạo, luôn biết ra đòn khi cần thiết, Văn Đức đã đóng góp những bàn thắng quan trọng cho Sông Lam Nghệ An. Vào thời điểm khó khăn, Văn Đức đã thể hiện được bản lĩnh, phẩm chất của một ngôi sao. Người ta nói, “khi cần Văn Đức có, khi khó có Văn Đức” tại vòng 21 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, cầu thủ gốc Yên Thành đã có 2 pha lập công để mang về trận hòa 2-2 quý giá. Tiếp trận sau đó, Văn Đức lại tỏa sáng với 2 bàn thắng trước Bình Dương.

Kết thúc mùa giải, Văn Đức dù chỉ chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng đóng góp tới 7 bàn cho đội bóng xứ Nghệ (cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Sông Lam Nghệ An). Đặc biệt anh đã có tới 2 pha lập công được Ban tổ chức Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 3 và tháng 7.

Huấn luyện viên Ngô Quang Trường - người thầy dẫn dắt Văn Đức từ những buổi đầu chia sẻ: “Văn Đức là một ngôi sao mà đội bóng nào cũng muốn sở hữu. Cậu ấy có lối chơi bóng thông minh, hiện đại. Đặc biệt cá tính của Văn Đức khiến cậu ấy làm được những điều tưởng chừng không thể. Có thể nói, Phan Văn Đức là mẫu cầu thủ luôn biết cách tạo ra sự khác biệt”.

Tại Sông Lam Nghệ An, Văn Đức được xem là một trong những cầu thủ có đóng góp quan trọng. Anh không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn mang đến nguồn cảm hứng chơi bóng cho đồng đội. Có thể khẳng định Văn Đức là linh hồn trên hàng công của Sông Lam Nghệ An.

Phương án mới ở Sông Lam Nghệ An

Với tầm ảnh hưởng mà Phan Văn Đức mang lại, Tập đoàn Tân Long khi vào tiếp quản Sông Lam Nghệ An đã quyết định giữ chân cầu thủ này bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2024. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải 2022, Công an Hà Nội được thăng hạng và cầu thủ sinh năm 1996 đã quyết định thử sức ở môi trường mới.

Văn Đức không còn thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ sẽ là tổn thất đáng kể. Tuy nhiên một đội bóng muốn thành công không thể chỉ dựa vào một cá nhân cụ thể. Ở mùa giải vừa qua, huấn luyện viên Huy Hoàng đã thử nghiệm nhiều chiến thuật, cách chơi mới, với sự tham gia của nhiều cầu thủ trẻ. Vị huấn luyện viên này thường sử dụng các pha phối hợp tấn công, có tốc độ cao, mang tính đồng đội, đưa đến bất ngờ lớn cho hàng thủ đối phương.

Đây là cách đá hiện đại mà rất nhiều câu lạc bộ lớn đang áp dụng. Để triển khai được điều này, ngoài các cầu thủ phải sở hữu kỹ thuật cơ bản tốt, thì thể lực là yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng. Mới đây, Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với huấn luyện viên thể lực Tiago Jose Almeida Goncalves (người Brazil). Với động thái này, có thể khẳng định rằng câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ xây dựng lối đá có nhịp độ nhanh, với nhiều pha phối hợp mang tính tập thể. Đội bóng sẽ xoay chuyển chiến thuật, cầu thủ một cách linh hoạt, tránh đi sự phụ thuộc vào một ngôi sao nào đó.

Tuy nhiên “có bột mới gột nên hồ”, những cầu thủ như Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến, Đình Tiến, Mạnh Quỳnh hay Văn Lắm đều sở hữu những kỹ thuật cá nhân khá tốt. Đây là điều kiện để huấn luyện viên Huy Hoàng triển khai thành công cách chơi này cho Sông Lam Nghệ An trong những mùa giải tiếp theo.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An chia sẻ sau khi Văn Đức rời đi: "Văn Đức là cầu thủ quan trọng của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên khi cậu ấy ra đi, chúng tôi sẽ có những phương án khác. Sắp tới chúng tôi sẽ đặt niềm tin nhiều hơn ở những gương mặt trẻ triển vọng. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cũng đang lên kế hoạch tìm các ngoại binh chất lượng. Tôi tự tin hướng đến mùa giải mới."

Có thể nói rằng, mất Văn Đức sẽ mang đến những khó khăn nhất định cho đội bóng xứ Nghệ. Song hy vọng những triết lý mà Sông Lam Nghệ An đang áp dụng sẽ mang đến tín hiệu tích cực ở mùa giải mới.