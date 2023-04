Sông Lam Nghệ An - Nam Định: Liệu có vượt qua lằn ranh đỏ?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Nếu Sông Lam Nghệ An biết vượt qua chính mình trong thời điểm khó khăn này, thì 5 trận thua chưa phải là thảm kịch. Một kết quả khả quan trên sân Thiên Trường sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng vượt qua lằn ranh đỏ.

Những ngày buồn trên sân Vinh

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Đội chủ sân Vinh hoà 5 trận ở V.League 2023 và thua ngay ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023. Đây là thành tích rất đáng buồn với một đội bóng được đánh giá có bề dày truyền thống nhất, nhì Việt Nam. Một đội bóng đã từng là thế lực ở giải quốc nội, sở hữu tới 2 chức vô địch V.League và 3 chiếc Cup Quốc gia. Có lẽ phải thừa nhận rằng thời đó, Sông Lam Nghệ An muốn thắng đội nào là có thể thắng. Và sân Vinh được ví như chảo lửa, là nơi “đi dễ khó về” với rất nhiều đội bóng sừng sỏ ở V.League.

Ngày ấy cũng tại sân vận động này luôn chật kín khán giả mỗi khi có đội nhà thi đấu.

Tuy nhiên, giờ đây, điều đó đã không còn nữa. Sông Lam Nghệ An giờ đây rất muốn tìm một chiến thắng ngay chính trên “thánh địa” của mình để xoa dịu dư luận, nhưng thật quá khó khăn.

Sân Vinh mùa giải này đang trở nên hiu hắt, lạnh lẽo mỗi khi Sông Lam Nghệ An thi đấu. Các đội khách không còn cảm giác sợ sệt như trước, họ đến đây với một tâm lý đầy tự tin, đến để thắng.

Đơn cử như SHB Đà Nẵng, hiện đang xếp cuối bảng vẫn giành được 1 điểm trên sân Vinh. Hải Phòng còn làm tốt hơn khi sẵn sàng thi đấu đôi công, có lúc còn làm chủ hoàn toàn thế trận, và tạo được rất nhiều cơ hội trước câu lạc bộ xứ Nghệ và họ đã ra về với kết quả hoà 1-1.

Nói như thế để thấy rằng Sông Lam Nghệ An giờ đây chỉ còn là cái bóng của ngày xưa. Không còn mang trong mình những “vũ khí” lợi hại mà khiến các đội phải e dè. 5 điểm sau 5 vòng, thành tích kém cỏi đó đã làm cho nhiều khán giả xứ Nghệ bất bình, thất vọng.

Trên hầu khắp các trang mạng, những lời chỉ trích của cổ động viên đều hướng về Sông Lam Nghệ An. Người hâm mộ dường như đã chạm đáy của nỗi thất vọng. Dường như, họ không còn muốn để tâm đến kết quả khi Sông Lam Nghệ An thi đấu nữa.

Nếu quả thật khán giả xứ Nghệ đã mất lòng tin với đội nhà, thì không hiểu không khí sân Vinh tới đây sẽ như thế nào?; Thương hiệu Sông Lam Nghệ An sẽ ra sao?; Các nhà tài trợ sẽ đồng lòng gắn bó nữa hay không?...

Tín hiệu tích cực

Một chi tiết khá thú vị tại mùa giải 2012, Sông Lam Nghệ An trải qua 5 vòng đấu đầu tiên với 4 trận hòa và 1 trận thua. Tuy nhiên tại vòng 6, đội chủ sân Vinh thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0, để rồi kết thúc mùa giải năm đó đội bóng của huấn luyện viên Hữu Thắng xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Nói điều đó để thấy rằng hòa 5 vòng đấu đầu tiên chưa phải là thảm kịch đối với Sông Lam Nghệ An. Nếu họ biết nhìn lại quá khứ để lấy lại sự tự tin và chiến đấu hết mình ở những vòng đấu tới, Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn có thể về đích với thành tích khiến người hâm mộ hài lòng.

Nhìn lại vòng 5 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An mặc dù không giành chiến thắng trên sân nhà, nhưng đã để lại màn trình diễn khá thuyết phục.

“Trận đấu này các cầu thủ đã chơi nỗ lực hết mình và đây là trận đấu tốt nhất từ đầu mùa giải đến nay của Sông Lam Nghệ An”. - Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ.

Ở trận đấu đó, dù Sông Lam Nghệ An không kiểm soát bóng quá vượt trội nhưng họ đã tìm ra nhiều giải pháp để có thể tiếp cận khung thành đối phương. Bằng chứng là đội chủ sân Vinh thực hiện tới hơn 20 cú sút trúng đích, sở hữu tới 6 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng chỉ một lần thành công.

Bên cạnh cải thiện trên mặt trận tấn công, dường như huấn luyện viên Huy Hoàng đã tìm ra được phương án tối ưu cho hàng thủ. Nhà cầm quân xứ Nghệ quyết định đưa Quế Ngọc Hải sang hỗ trợ Hồ Văn Cường ở biên phải. Hậu vệ mang áo số 30 khi được trả về cánh sở trường đã phát huy được hết năng lực vốn có. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, kiến thiết nhiều đường bóng có tính sát thương cao. Qua đó tạo ra nhiều cơ hội để đồng đội có thể lập công. Ngoài ra, Quế Ngọc Hải còn thường xuyên dâng cao như một hậu vệ biên để đa dạng mũi tấn công cho Sông Lam Nghệ An.

Bên cánh trái, Trần Đình Hoàng phối hợp khá ăn ý với Thái Bá Sang. Qua đó hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã khóa chặt được các chân sút hàng đầu ở V.League như Rimario, Tiến Linh, Bùi Vỹ Hào... Khiến họ không có nhiều cơ hội để tìm được đường vào khung thành của Văn Hoàng. Bàn thắng của Bình Dương chỉ đến từ sự may mắn, khi Vĩ Hào thực hiện cú sút phạt cố định bóng chạm vào hàng rào làm thay đổi quỹ đạo, khiến thủ thành Văn Hoàng không thể cản phá.

Với những tín hiệu tích cực đã phân tích ở trên, Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới chiến thắng đầu tay trước Nam Định, dù phải làm khách ở Thiên Trường.

Chiều ngược lại, chủ nhà Nam Định dường như cũng chưa tìm lại được phong độ như đã có hồi đầu mùa. Ở vòng 5, đội bóng thành Nam đã phải chật vật mới giữ lại được 1 điểm trước Khánh Hòa. Nam Định bị Khánh Hòa dẫn trước và phải đến phút 90+3 mới ghi được bàn thắng gây nhiều tranh cãi.

Nếu huấn luyện viên Huy Hoàng đưa ra được đấu pháp hợp lý, ra đòn đúng thời điểm, Sông Lam Nghệ An vẫn có thể khiến cả sân Thiên Trường phải lặng yên...

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Nam Định sẽ diễn ra 18h00, ngày 11/4 trên sân Thiên Trường.