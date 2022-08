Sông Lam Nghệ An nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân Hàng Đẫy

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đã có thế trận khá tốt trước Viettel. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã cho thấy sự già dơ khi chọn lối chơi phòng ngự phản công để giành chiến thắng. Trận đấu giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 13 V.League 2022.

Trận đấu hôm nay chứng kiến sự trở lại của Olaha - cầu thủ đã phải nghỉ 2 trận do chịu án phạt. Sự có mặt của số 10 là hết sức cần thiết cho hàng công của đội bóng xứ Nghệ.



Hoàng Văn Khánh cũng có mặt trong đội hình xuất phát sau một thời gian nghỉ dưỡng thương. Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải có cuộc đối đầu đầy thú vị khi gặp lại những đồng đội cũ ở Viettel.

Bên kia chiến tuyến, Đội bóng áo lính không có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng do đang phải dưỡng thương. Các cầu thủ Hoàng Đức, Khắc Ngọc, Nhâm Mạnh Dũng… đều sung sức để có mặt trong đội hình xuất phát.

Phải chơi trên sân khách, gặp nhà đương kim vô địch nhưng Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy tự tin. Ở phút thứ 2 của trận đấu, từ pha phản công thẳng vào trung lộ, Văn Đức thoát xuống xâm nhập vòng cấm đối phương. Nhưng cú ra chân cuối cùng của cầu thủ này lại đập trúng chân của trung vệ Thanh Bình bay ra ngoài.

Sau khi đã tìm lại được sự kết dính ở cả 3 tuyến, Sông Lam Nghệ An đã kiểm soát bóng tốt hơn. Các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng áp dụng nhiều phương án tấn công đa dạng khiến hàng thủ của Viettel tỏ ra bất ngờ. Nếu Olaha tập trung hơn thì bàn thắng đã được mở cho Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 10 của trận đấu. Tình huống xuất phát từ trung lộ, bóng được chuyền dài xuống cho Trần Đình Hoàng, hậu vệ mang áo số 66 xử lý gọn gàng, trước khi đưa bóng ngang qua khung thành Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, Olaha một thoáng giật mình đã tiếp hụt bóng, không thể mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.

Viettel sử dụng lối chơi phòng ngự phản công và chiến thuật ấy hoàn toàn hợp lý khi sở hữu tiền đạo Geovane. Đây là ngoại binh khá tinh quái và có tốc độ rất tốt. Cách chơi đó của Viettel đã phát huy tác dụng, khi ở phút thứ 25 của trận đấu, tiền đạo mang áo số 94 mở tỷ số cho Viettel bằng pha sút penalty trái phá. Trước đó, từ đường phản công của đội chủ nhà, Geovane nhận bóng từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, sức rướn tốt của số 94 khiến Văn Hoàng phải phạm lỗi.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An cố gắng kiểm soát thế trận để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi tạo ra được cơ hội trước khu vực cấm địa đối phương thì Văn Đức hay Mario lại sút bóng đi chệch cầu môn của Nguyên Mạnh. Trong 45 phút đầu, Sông Lam Nghệ An đã tấn công khá mạch lạc, nhưng các chân sút lại quá phung phí cơ hội khiến Câu lạc bộ xứ Nghệ không thể đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Viettel chủ động đá thấp, đẩy phần lớn cầu thủ về phòng ngự. Họ chờ sơ hở của Sông Lam Nghệ An để ra đòn. Khi có bóng, Viettel sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến để tận dụng khả năng chạy chỗ và bứt tốc của Geovane để gây nguy hiểm cho khung thành Văn Hoàng. Cách chơi này đã mang về cơ hội nhân đôi cách biệt cho Đội bóng áo lính ở phút thứ 50 của trận đấu. Cơ hội của đội chủ nhà được áp dụng theo đúng kịch bản đó. Sau khi nhận bóng từ đồng đội ở tuyến dưới, Geovane dùng tốc độ để vượt qua Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, với tác động vừa đủ của đội trưởng Sông Lam Nghệ An đã khiến chân sút số 94 không thể nâng được tỷ số trận đấu lên thành 2-0.

Dù kiểm soát được khá nhiều bóng nhưng các cầu thủ xứ Nghệ vẫn thiếu đi những đường chuyền mang tính quyết định. Nhận thấy điều này, huấn luyện viên Huy Hoàng đã thay Mario bằng Đinh Xuân Tiến, nhằm tận dụng sự sáng tạo và nhãn quan chiến thuật của tiền vệ trẻ này.

Vào sân, ngay lập tức Xuân Tiến đã để lại ấn tượng. Bằng tư duy của tiền vệ tổ chức, anh thực hiện đường chuyền sang cánh hợp lý để Trần Đình Hoàng lật bóng như đặt cho Văn Đức ở trong khu vực 5m50. Cú đánh đầu cận thành của tiền vệ mang áo số 20 lại đi chệch khung thành khi Nguyên Mạnh đã bất lực nhìn bóng.

Mải miết tấn công mà không thể ghi bàn, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận đòn hồi mã thương ở những phút bù giờ của trận đấu. Bàn nhân đôi cách biệt của Viettel được ghi do công của Hoàng Đức.

Thua trận, Sông Lam Nghệ An vẫn giữ nguyên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau khi kết thúc lượt đi. Bởi trước đó Hoàng Anh Gia Lai đã chịu thất bại trước Hải Phòng ngay trên sân nhà.

Ngày 26/8, đội bóng xứ Nghệ sẽ trở về sân Vinh để tiếp đón Hà Nội ở vòng 14 V.League 2022.