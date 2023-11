Sông Lam Nghệ An tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Các vận động viên tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An; đại diện Sở Văn hoá và Thể thao; đại diện sở, ban, ngành cấp tỉnh; ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ có bề dày truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Tại đội 1 Sông Lam Nghệ An có 28 cầu thủ, 1 huấn luyện viên trưởng, 5 trợ lý huấn luyện viên. Tại mùa giải năm nay, đội 1 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu 3 trận trong đó có 2 trận hoà và 1 trận thua, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang đào tạo 215 vận động viên thuộc 9 lớp theo các độ tuổi và 28 huấn luyện viên. Mỗi năm, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo các vận động viên để tham gia thi đấu các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Kết thúc các giải đấu năm nay, U13 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành chức vô địch Giải U13 Quốc gia 2023. Ngoài ra, U15, U19, U21 đạt Huy chương Bạc; U9, U11, U17 đạt Huy chương Đồng.

Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tặng hoa chúc mừng thầy và trò Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý thầy - những người đã và đang truyền đạt hướng dẫn, dìu dắt cho các thế hệ vận động viên của trung tâm trên con đường học tập, trưởng thành.

Cầu thủ Lê Đình Long Vũ thay mặt lực lượng vận động viên tặng hoa chúc mừng các huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phó Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh: Các thầy tại Sông Lam Nghệ An ngoài những giờ huấn luyện trên sân, họ còn là những “người cha, người mẹ” ngày đêm quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của những đứa trẻ xa nhà, với mong muốn các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tư cách đạo đức. Dù cho hàng ngày phải đứng gió, hứng sương, chịu nắng thì các thầy vẫn miệt mài gọt giũa những viên ngọc thô để tạo nên những hòn ngọc quý cho bóng đá nước nhà. Vất vả là thế nhưng thầy nào cũng tận tụy. Trước mặt học trò, thầy vẫn là người cứng rắn, luôn làm gương cho các vận động viên noi theo.

Trao Bằng khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Trao Bằng khen cho các HLV có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Trao Bằng khen cho các trưởng đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Trao Bằng khen cho tập thể U13 SLNA vì có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Cũng dịp này, tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.