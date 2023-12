Tái diễn hành vi chiếm đất ở Châu Bình: Xử lý dứt điểm mâu thuẫn!

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã đồng loạt kiểm tra các sản phẩm bánh kẹo tại các ki ốt kinh doanh xung quanh trường học và chợ đầu mối trên địa bàn; siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.