Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xe

Tai nạn giao thông hôm nay 8/9/2025: Xe ben tông xe máy, Ford Everest biến dạng

Quốc Duẩn 08/09/2025 16:59

Tai nạn giao thông hôm nay 8/9/2025: Xe ben tông xe máy, Ford Everest biến dạng trên cao tốc, một người tử vong và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Xe ben tông loạt xe máy chờ đèn đỏ

Trưa 8/9, tại ngã tư Bến Trám trên đường ĐT.741 (xã Phước Hòa, TP.HCM), một xe ben bất ngờ lao tới từ phía sau, đâm vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Ít nhất ba xe máy bị cuốn vào gầm và văng ra đường, khiến nhiều người bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Công an địa phương đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Xe đầu kéo va chạm xe máy điện ở Nghệ An, một người tử vong

Khoảng 8 giờ sáng 8/9, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), xe đầu kéo mang BKS 37H-009.XX kéo theo rơ-moóc đã va chạm với một xe máy điện.

Người đàn ông điều khiển xe máy, được xác định là ông L.T.T (SN 1965, trú tại xã Diễn Thành cũ, nay là xã Diễn Châu), tử vong ngay tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Va chạm liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc

Chiều 7/9, trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (hướng Thanh Hóa đi Hà Nội), đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa năm ô tô gồm một xe khách, ba ô tô con và một xe đầu kéo.

Tai nạn khiến bốn phương tiện hư hỏng nặng, trong đó chiếc Ford Everest bị biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra. Hai người bị thương nhẹ đã được đưa đi bệnh viện. Sự cố khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ liền.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng và xử lý hiện trường, giúp giao thông dần ổn định trở lại.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tai nạn liên hoàn, 4 xe ô tô 'dồn toa' trên Quốc lộ 48B

Tai nạn liên hoàn, 4 xe ô tô 'dồn toa' trên Quốc lộ 48B

Tài xế không có bằng lái, dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Tài xế không có bằng lái, dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn chết người, hai cha con bị khởi tố

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn chết người, hai cha con bị khởi tố

Đọc tiếp

Tai nạn liên hoàn, 4 xe ô tô 'dồn toa' trên Quốc lộ 48B

Tai nạn liên hoàn, 4 xe ô tô 'dồn toa' trên Quốc lộ 48B

Tài xế không có bằng lái, dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Tài xế không có bằng lái, dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn chết người, hai cha con bị khởi tố

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn chết người, hai cha con bị khởi tố

Xem thêm Xe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xe
      Tai nạn giao thông hôm nay 8/9/2025: Xe ben tông xe máy, Ford Everest biến dạng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO