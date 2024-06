Thể thao Tấm lòng vì trẻ thơ, vì trách nhiệm với phong trào thể thao tỉnh nhà Với tấm lòng vì trẻ thơ, mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em xứ Nghệ, chắp cánh cho những ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cứ mỗi dịp hè về cũng là dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, trái bóng tròn của Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lại bắt lăn trong sự háo hức, chờ đợi của mọi người.

Trải qua 25 mùa giải, từ một giải đấu phong trào ra đời năm 1996, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã trở thành giải thi đấu chính thức hàng năm ở tỉnh Nghệ An. Được đánh giá là một trong những giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng ra đời sớm nhất trong cả nước, trong những mùa giải đã qua, với tình yêu và tấm lòng vì trẻ thơ, vì trách nhiệm với phong trào thể thao của tỉnh nhà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các đơn vị, các ngành cùng các doanh nghiệp, các bậc phụ huynh, các tổ chức và cá nhân tâm huyết với bóng đá trẻ ở cơ sở và các cấp đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để các đội bóng cùng Ban Tổ chức xây dựng giải đấu ngày càng quy mô và chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn ngày càng cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Một số hình ảnh tại mùa giải 25. Ảnh tư liệu: Thành Cường - Đức Anh

“ Chặng đường phát triển của Giải Bóng đá TN-NĐ

Cúp Báo Nghệ An 25 mùa giải qua không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể dục, thể thao tỉnh nhà, mà còn có sự đóng góp đáng ghi nhận vào sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp của Nghệ An và cả nước.

Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã trở thành sân chơi bổ ích, lý thú cho các em thiếu nhi trong dịp Hè. Giải cũng là nơi phát hiện, tuyển chọn nhân tài cho bóng đá tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung. Qua 25 lần tổ chức giải, đã có hàng trăm cầu thủ tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An được tuyển chọn vào các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng như SLNA, HAGL, Viettel, PVF, Hà Nội…, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được khoác áo các đội tuyển Quốc gia, các CLB bóng đá nổi tiếng trong và ngoài nước.

Khán giả, cổ động viên theo dõi các trận đấu tại mùa giải 25. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng - Đức Anh

Hàng năm, nhiều địa phương đã tổ chức được giải đấu từ cấp xã đến cấp huyện để tuyển chọn nhân sự cho Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, tạo động lực cho các phong trào thể thao quần chúng phát triển.

“ Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2024 này,

Ban Tổ chức giải đã tổ chức các cuộc họp, tiếp thu nhiều lượt ý kiến, nhiều đề xuất mới; với mục tiêu nỗ lực hết sức để tổ chức giải đấu thành công, ngày càng chuyên nghiệp hơn; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, động viên các em tham gia rèn luyện, trên cơ sở đó phát hiện tài năng cho bóng đá tỉnh nhà.

Trên tinh thần đó, mùa giải lần thứ 26 này là Ban Tổ chức đã điều chỉnh lứa tuổi các đội bóng tham dự để tạo thuận lợi cho các em khi được tuyển chọn vào các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp. Theo đó, lứa tuổi tham dự đội Nhi đồng là từ 10 tuổi trở xuống; lứa tuổi tham dự đội Thiếu niên là từ 12 tuổi trở xuống.

Buổi tập của các cầu thủ đội Nhi đồng huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Chung Các cầu thủ Thiếu niên Thanh Chương trong một bài tập đối kháng. Ảnh: Minh Quân Thiếu niên Quỳ Châu hoàn thiện các kỹ năng trước khi bước vào mùa giải mới. Ảnh: Đức Anh Những tình huống bóng hấp dẫn trong trận giao hữu giữa Diễn Châu và Yên Thành. Ảnh: Quang An

Với sự quan tâm, đồng hành các địa phương, mùa giải năm nay 21 huyện, thành, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh đều có đội bóng tham dự, trong đó, nhiều đơn vị cử cả 2 đội Thiếu niên và Nhi đồng tham gia như: TP. Vinh, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, Quỳ Hợp… Đây là sự nỗ lực rất lớn của các địa phương, các bậc phụ huynh với phương châm tạo điều kiện tốt nhất để các em thiếu niên, nhi đồng được tham gia giải.

Đồng hành tạo nên sự thành công của các mùa giải, Ban Tổ chức và các thành viên, cầu thủ tham gia luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp về tinh thần và vật chất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tin tưởng, ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên trong việc xã hội hóa kinh phí tổ chức giải. Đáng quý hơn, dù có những lúc các hoạt động của các tổ chức và cá nhân còn gặp không ít khó khăn, thách thức… như hiện nay, thì giải đấu dành cho các em vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp rất trách nhiệm để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho sự thành công của mùa giải.

Ban tổ chức giải nhận quà tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh tư liệu: Đức Anh Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng giải. Ảnh tư liệu: Đức Anh Các đội bóng dự giải nhận quà của UBND tỉnh. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng Trao tặng xe đạp cho 18 cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ban Tổ chức hết sức ghi nhận sự đồng hành với trách nhiệm cao của nhà tài trợ chính: Tập đoàn TH - Ngân hàng TMCP Bắc Á. Cùng các nhà tài trợ: Công ty cổ phần Động Lực; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển TTG; Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An; Công ty CP SAVABECO; Công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh; Công ty CP Cấp nước Nghệ An; Công ty Xăng dầu Nghệ An; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; Công ty CP kết nối trường học Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Nghệ An, chi nhánh Tây Nghệ An, chi nhánh Nam Nghệ An; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Công ty CP Golden City; Bưu điện tỉnh Nghệ An; Công ty Bảo việt Nhân Thọ Bắc Nghệ An; Công ty Vicem Hoàng Mai; Câu lạc bộ Pickleball Hadico Vinh Tân; Bệnh viện Đa khoa Đông Âu… Cùng với đó là sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức, đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Công đoàn Sở GD&ĐT Nghệ An… đã góp phần tạo nên thành công của giải đấu.

Năm nay, cùng với các giải thưởng cho các đội đạt giải, các cầu thủ xuất sắc, Ban Tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi; các cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn; các nhà tài trợ cũng trao thêm các phần quà cho các cầu thủ của các đội bóng đạt giải.

Những cầu thủ "học giỏi, đá bóng hay" được nhận quà tại lễ khai mạc mùa giải lần thứ 25. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Mùa giải năm nay, công tác truyền thông của giải đấu tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm. Lần đầu tiên giải sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu từ vòng bảng đến trận chung kết trên các nền tảng số của Báo Nghệ An: Facebook, TikTok, YouTube Báo Nghệ An…

Đặc biệt, năm nay Báo Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Play) - đơn vị được xem là “thương hiệu truyền hình và nội dung số của Việt Nam” (hiện đang nắm bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu Việt Nam, khu vực và thế giới như: Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Việt Nam; Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Việt Nam; Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á; U23 Đông Nam Á; AFC Champions League; AFC Cup; UEFA Champions League; UEFA Europa League; Ngoại hạng Anh…) sẽ phát trực tiếp các trận đấu của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An từ vòng bảng đến trận chung kết trên các nền tảng của FPT Play, sẽ mang đến những trận đấu sôi động, hấp dẫn tới khán giả, người hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước.

Với sự nỗ lực hết mình, sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị đồng tổ chức giải: Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo và CLB Sông Lam Nghệ An, cùng sự ủng hộ của các đơn vị, ban, ngành các cấp, sự đồng hành của các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, tôi tin tưởng rằng, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An mùa giải lần thứ 26 sẽ thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn, kỷ niệm đẹp với tất cả mọi người, và cũng tin tưởng rằng, mùa giải năm nay sẽ phát hiện thêm nhiều cầu thủ nhí tài năng cho bóng đá nước nhà.

Chúc các cầu thủ, các đội bóng tham dự Giải có những ngày “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” thật ý nghĩa và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những trận cầu hấp dẫn.

Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!