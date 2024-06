Thể thao Các đội bóng Thanh Chương phấn đấu giành huy chương Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An Những mùa giải gần đây, huyện Thanh Chương chỉ cử đội bóng Nhi đồng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Tuy nhiên, với thành tích ấn tượng ở mùa giải năm ngoái, năm nay địa phương này quyết định cử 2 đội bóng tham gia giải.

Trong lịch sử Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Thanh Chương là một trong số những huyện, thành, thị tham gia đầy đủ tất cả các mùa giải. Các cầu thủ xứ nhút từng lên ngôi vô địch ở lứa tuổi Nhi đồng vào năm 2008; 3 lần giành giải Nhì, 3 lần giải Ba.

Các cầu thủ, huấn luyện viên 2 đội bóng Thiếu niên, Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Minh Quân

Dù so với một số địa phương như Đô Lương, Tân Kỳ, thành phố Vinh hay Yên Thành, các đội bóng Thanh Chương chưa thể ngang bằng về thành tích nhưng luôn được đánh giá cao mỗi khi vào giải. Sức mạnh của các đội bóng xứ nhút nằm ở khát vọng chinh phục đỉnh cao, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, đi kèm với đó là nền tảng thể lực kỹ thuật khá tốt của cầu thủ.

Các cầu thủ nhí Thanh Chương với bài tập đi bóng. Ảnh: Minh Quân

Ở mùa giải năm ngoái, huyện Thanh Chương tham gia ở lứa tuổi Nhi đồng và gây ấn tượng mạnh. Ở vòng bảng, đội bóng xứ Nhút thắng Nhi đồng Cửa Lò, thua Nhi đồng Đô Lương và hòa Nhi đồng Quỳ Châu, giành ngôi nhất bảng. Ở vòng tứ kết, Nhi đồng Thanh Chương thắng thuyết phục Nhi đồng Diễn Châu với tỉ số 3-0.

Ở vòng bán kết, các cầu thủ nhí Thanh Chương đã cùng với Nhi đồng Tân Kỳ (đội sau đó đã lên ngôi vô địch) cống hiến trận đấu được xem là hấp dẫn nhất giải khi cầm hòa nhau 2-2 ở 40 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút luân lưu, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương ngậm ngùi để đối thủ vượt qua với tỉ số 4-2, giành giải Ba sau khi kết thúc giải.

Huấn luyện viên Văn Thanh Chương (áo đen) hướng dẫn các học trò thực hiện bài tập tấn công. Ảnh: Minh Quân

Những gì mà đội Nhi đồng Thanh Chương thể hiện ở mùa giải 2023 đã đem đến động lực rất lớn cho phong trào bóng đá thiếu nhi xứ nhút. Và bước vào mùa giải 2024, ngành Văn hóa – Thể thao địa phương này đã quyết định cử cả 2 đội Thiếu niên và Nhi đồng tham gia giải.

Các cầu thủ Thiếu niên Thanh Chương trong một bài tập đối kháng. Ảnh: Minh Quân

Ông Thái Trường Thọ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương cho biết: “Xác định Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng của Thanh Chương nói chung và của cả tỉnh nói riêng nên ngay từ đầu năm, huyện đã có kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham gia giải. Từ ngày 15/5, sau khi có điều lệ của giải, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện đã nhanh chóng thành lập 2 đội tuyển tham gia giải và các hoạt động của trung tâm đều ưu tiên cho việc tập luyện của các đội bóng. Phát huy thành tích của mùa giải năm ngoái, mục tiêu của Thanh Chương ở mùa giải năm nay là ít nhất một đội bóng giành được huy chương”.

Ông Thái Trường Thọ (phải) - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương trò chuyện cùng các cầu thủ và phụ huynh. Ảnh: Minh Quân

Hơn 2 tuần nay, mỗi buổi sáng, sân vận động xã Thanh Đồng lại rộn ràng tiếng bóng, tiếng hò hét của huấn luyện viên và cầu thủ của 2 đội bóng nhí huyện Thanh Chương. Dưới sự chỉ đạo của 2 huấn luyện viên Văn Thanh Chương và Nguyễn Xuân Tuấn, các đội bóng đang say sưa tập luyện, hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024.

Huấn luyện viên Văn Thanh Chương – Cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương, người đã gắn bó với Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An từ mùa giải đầu tiên đến nay, cho biết: “Huyện Thanh Chương đã chốt danh sách 24 cầu thủ tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, trong đó có 16 cầu thủ Thiếu niên và 8 cầu thủ Nhi đồng. So với những mùa giải trước, năm nay lực lượng ở lứa tuổi nhi đồng tương đối mỏng nên chỉ tham gia với mục đích cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho mùa giải sau là chính, còn ban huấn luyện tập trung ưu tiên giành thành tích cao ở lứa tuổi Thiếu niên”.

Một phụ huynh động viên các cầu thủ tập luyện. Ảnh: Minh Quân

Trong số 14 cầu thủ của đội Thiếu niên Thanh Chương, có đến 8 cầu thủ từng tham gia mùa giải năm ngoái ở lứa tuổi Nhi đồng. Dù không có sự tham gia của cầu thủ nổi bật nhất của lứa nhi đồng năm ngoái là Đinh La Thăng do đã được tuyển chọn vào tuyến trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhưng Thiếu niên Thanh Chương vẫn còn đó những gương mặt xuất sắc như Võ Nguyễn Gia Bảo, Hồ Xuân Khánh, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Phi Long… Bên cạnh đó, đội được bổ sung một số cầu thủ nổi bật được phát hiện từ Hội khỏe Phù Đổng các cấp, các giải bóng đá phong trào trên địa bàn huyện.

“Những mùa giải gần đây, thuận lợi cho công tác tuyển chọn cầu thủ tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An của huyện Thanh Chương là có lớp bóng đá năng khiếu nghiệp dư của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mở tại huyện. Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng rất quan tâm, tích cực đồng hành cùng các cầu thủ trong tập luyện cũng như thi đấu.

Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn như có nhiều cầu thủ đến từ các xã xa trung tâm huyện như Hạnh Lâm, Thanh Thủy… nên việc đưa đón của phụ huynh khá vất vả; việc huy động nguồn lực xã hội hóa cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định luôn nỗ lực khắc phục những khó khăn, tập trung cao độ cho công tác huấn luyện để đưa đội bóng giành thành tích tốt ở mùa giải năm nay”, huấn luyện viên Văn Thanh Chương cho biết thêm.

Có mặt trên khán đài của sân vận động xã Thanh Đồng là những huynh luôn dõi theo những bước chạy, những màn tập luyện của các cầu thủ. Trong đó, có nhiều ông, bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn không quản ngại thời tiết nắng nóng đến tiếp sức cho những buổi tập.

Ông Mai Thế Nhưng (ngoài cùng bên trái) đến từ xã Hạnh Lâm cùng các phụ huynh theo dõi các cầu thủ nhí tập luyện. Ảnh: Minh Quân

Ông Mai Thế Nhưng (SN 1963), ông nội của cầu thủ Mai Thế Sang (đội Thiếu niên Thanh Chương) cho biết: “Bố mẹ cháu Sang đều đi làm công nhân ở Hải Phòng, gửi cháu cùng 2 em cho ông bà. Cháu rất mê bóng đá và được gọi vào đội tuyển của Trường Tiểu học Hạnh Lam tham gia Hội khỏe Phù Đổng của huyện. Dù công việc đồng áng, nương vườn nhiều nhưng thời gian này, khi cháu được tập trung vào đội bóng của huyện tham gia giải bóng đá thiếu nhi của tỉnh, ngày nào tôi cũng chở cháu đi gần 30km về thị trấn tập luyện cùng đội. Bố mẹ cháu ngày nào cũng gọi điện động viên, gửi hy vọng cháu cùng toàn đội thi đấu tốt ở giải sắp tới để có một mùa hè thật vui”.