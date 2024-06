Thể thao Đội Thiếu niên, Nhi đồng huyện Nghi Lộc tham gia giải Cúp Báo Nghệ An với tinh thần cống hiến Ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024, hai đội bóng đá thiếu niên và nhi đồng huyện Nghi Lộc xác định vào trận với tâm thế thoải mái, cố gắng vượt qua chính mình để thi đấu tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

Hai đội bóng Thiếu niên, Nhi đồng huyện Nghi Lộc khởi động trước khi bước vào buổi tập luyện. Ảnh: Thành Chung

Trong 10 năm trở lại đây, bóng đá trẻ của huyện Nghi Lộc được đầu tư và có bước phát triển mạnh mẽ. Không những bóng đá học đường phát triển mà Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cũng đã mở lớp năng khiếu nghiệp dư tại địa phương này. Đặc biệt, với tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn, cũng như sự quan tâm phát triển giáo dục thể chất cho con em mình, nhiều phụ huynh đã tạo điều kiện để các cháu thiếu niên, nhi đồng theo đuổi niềm đam mê.

Từ sự quan tâm đó, bóng đá trẻ Nghi Lộc đã thu được nhiều "mùa quả ngọt". Năm 2015, ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 19, đội bóng thiếu niên huyện Nghi Lộc đã lần đầu tiên giành chức vô địch sau khi vượt qua nhiều đội bóng mạnh một cách thuyết phục. Tiếp đó, trong những mùa sau (từ năm 2016-2019), dẫu không giành được Cúp vàng nhưng các đội bóng trẻ của huyện đều nằm trong Top 8 đội mạnh nhất giải và có thêm 3 lần giành Huy chương đồng.

Các cầu thủ đội nhi đồng huyện Nghi Lộc với bài tập tình huống 1 đối 1. Ảnh: Thành Chung

Sau dịch Covid-19, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tiếp tục được tổ chức. Do nhiều yếu tố tác động, trong 2 mùa giải liên tiếp 2022 – 2023, bóng đá trẻ của huyện Nghi Lộc đã thi đấu không thành công, dừng bước ở vòng bảng. Trong đó, nguyên nhân chính là các đội bóng tham dự Cúp Báo Nghệ An đều là đội bóng mạnh. Và không phải lúc nào bóng đá trẻ Nghi Lộc cũng có được những tài năng vượt trội.

Thể hình các cầu thủ nhi đồng của đội Nghi Lộc không quá nổi trội nhưng bù lại rất nhanh nhẹn và khéo léo. Ảnh: Thành Chung

Đúc rút kinh nghiệm từ những thất bại, hướng tới thành công, bước vào Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024, bóng đá trẻ huyện Nghi Lộc cũng đã và đang có những sự chuẩn bị chu đáo.

Ông Lê Trung Hiếu - cán bộ Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện Nghi Lộc, huấn luyện viên đội Thiếu niên và Nhi đồng cho hay: Từ đầu tháng 5/2024 đến nay, cả 2 đội đã được tập hợp, lựa chọn và tập trung bồi dưỡng kỹ thuật, thể lực, các "miếng đánh" và rèn luyện tâm lí thi đấu.

Đội nhi đồng Nghi Lộc hiện có 2 cầu thủ đã được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An dự kiến lựa chọn để đào tạo chuyên nghiệp. Ảnh: Thành Chung

Nhân lực tham gia đội Nhi đồng là những cầu thủ nhí hay nhất từ lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư của Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An đặt tại địa phương. Thể hình các cầu thủ nhi đồng của đội Nghi Lộc không quá nổi trội nhưng bù lại rất nhanh nhẹn và khéo léo. Trong đội hiện có 2 cầu thủ đã được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An “ngắm nghía”, dự kiến sẽ đưa về đào tạo chuyên nghiệp sau khi Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An kết thúc.

Nếu như đội bóng đá Nhi đồng huyện Nghi Lộc được kỳ vọng “làm nên chuyện” ở mùa giải năm nay thì đội Thiếu niên tham dự giải với tinh thần thoải mái hơn. Đội Thiếu niên dẫu đã tập hợp hết những cầu thủ hay nhất trong lứa tuổi của huyện, song độ ăn ý, kết dính thì chưa được nhiều. Thể hình, thể lực, kỹ thuật của các cầu thủ đội thiếu niên Nghi Lộc cũng không quá lý tưởng. Trong trận giao hữu với đội thiếu niên thành phố Vinh mới đây, đội thiếu niên huyện Nghi Lộc đã để thua với tỉ số 1 - 3.

Thể hình, thể lực, kỹ thuật của các cầu thủ đội thiếu niên Nghi Lộc cũng không quá lý tưởng. Ảnh: Thành Chung

“Thắng, thua không quan trọng. Điều quan trọng là con mình được thoả mãn đam mê, được rèn luyện sức khoẻ, được học hỏi và có một mùa hè ý nghĩa. Giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An rất lành mạnh, bổ ích và lý thú. Năm nay là năm thứ 3 cháu tham gia giải.” - Anh Hồ Hải Nam (48 tuổi, ở xã Nghi Diên, bố của cầu thủ đội thiếu niên Hồ Xuân Việt) chia sẻ.

Đồng hành cùng con, cháu, sáng sáng, chiều chiều, các bậc phụ huynh lại theo con đến sân cỏ nhân tạo ở huyện chăm chú theo dõi từng bước chạy, đường bóng. Được biết, năm nay, đội thiếu niên huyện Nghi Lộc tham gia giải bằng nguồn kinh phí xã hội hoá - từ sự đóng góp, ủng hộ của phụ huynh và người hâm mộ bóng đá trẻ huyện nhà.

Rèn luyện "miếng đánh" từ tình huống đá biên. Ảnh: Thành Chung

Huấn luyện viên Lê Trung Hiếu cho biết: Thực tế sức mạnh của cả 2 đội bóng huyện Nghi Lộc chỉ ở mức trung bình, không có nhiều cá nhân xuất sắc. Chính vì vậy, chúng tôi không đặt nặng thành tích mà vào giải với tinh thần thoải mái, cố gắng vượt lên chính mình để thi đấu tốt, tạo nên những ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá trẻ tỉnh nhà.