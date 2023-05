Hướng tới Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023: Cháy bỏng cùng những ngày hè sôi động

Sân chơi trẻ thơ, chắp cánh ước mơ

Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ra đời từ năm 1996, xuất phát từ khát khao tạo nên sân chơi bổ ích, lý thú cho trẻ thơ của những người làm báo Đảng và thể thao ở tỉnh nhà. Ban đầu, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An chỉ là một giải đấu trẻ phong trào. Nhưng rất nhanh chóng, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã khẳng định được “thương hiệu” nhờ sự tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, hết sức hết lòng đối với thế hệ trẻ…

Và từ đây, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trở thành giải thi đấu chính thức truyền thống hàng năm của tỉnh Nghệ An và là giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam. Hàng năm, cứ vào dịp tháng 6, tiếng còi khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lại nổi lên. Ánh mắt, trái tim người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà lại hướng về từng pha bóng, trận cầu ở Cúp Báo.

Nhân vật chính của giải đấu là những đội bóng, cầu thủ nhí đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh. Hưởng ứng tinh thần vì trẻ thơ của Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, các địa phương đều dành sự quan tâm đặc biệt khi bố trí đầy đủ nhân, vật lực; tổ chức tuyển chọn nhân tài; thành lập các đội tuyển tham dự giải. Tất cả sự quan tâm ưu ái đó không ngoài mục đích tạo điều kiện cho các cháu thiếu niên, nhi đồng được vui chơi, giao lưu, học tập trong những ngày hè.

Còn với các cầu thủ nhí, có cháu đến từ những bản làng nơi núi cao; có cháu từ trên lưng trâu ven bãi bồi sông Lam lần đầu khoác lên mình chiếc áo số; có cháu lần đầu rời mảnh sân đầy gốc rạ, xỏ giày run run bước vào sân vận động với hàng ngàn khán giả. Tất cả đều phấn khích, khát khao được thi thố tài năng, được vinh danh là “cầu thủ học giỏi, đá bóng hay” (Danh hiệu “đặc sản” của Cúp Báo); được rèn luyện bản thân theo tinh thần “Thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết” và viết nên giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Không phụ lòng mong đợi, trong 24 năm qua, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã luôn đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Giải đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước.

Từ Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, nhiều địa phương trên cả nước đã có mô hình tổ chức giải bóng đá trẻ cấp tỉnh tương tự; các huyện, thành thị trên địa bàn Nghệ An cũng đã tổ chức các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng cấp phường, xã, cấp huyện để tuyển chọn vận động viên tham dự Cúp Báo…Giải đấu ngày càng trở nên bề thế, chuyên nghiệp với sự đồng hành của các trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt hơn, các trận đấu ở Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An luôn có những tuyển trạch viên của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước như Viettel, Hà Nội, PVF, Hoàng Anh Gia Lai...theo dõi nhằm phát hiện, tuyển chọn tài năng để đưa về đào tạo, huấn luyện.

Trong 24 năm qua, đã có hàng trăm cầu thủ nhí thông qua Cúp Báo đã được tuyển chọn, đào tạo và trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, khoác áo các đội bóng trong nước và quốc tế. Nhiều người đã là tuyển thủ bóng đá quốc gia Việt Nam.

Những “Ngôi sao bóng đá” trưởng thành từ Cúp Báo có thể kể đến như: Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Trọng Hoàng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Xuân Tiến…Bất cứ thời điểm nào, các cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo cũng giữ vai trò nòng cốt trong đội tuyển Quốc gia. Và hiện nay, ở các đội tuyển trẻ quốc gia cũng có rất nhiều cầu thủ bóng đá được bồi dưỡng, phát hiện từ Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An góp mặt.

Sẵn sàng vào ngày hội lớn

Năm 2023 này là năm thứ 25 Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được tổ chức (năm 2020 và 2021, giải bị gián đoạn do đại dịch Covid-19). Ban Tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An xác định: Giải năm nay chính là một ngày hội lớn, cần được tổ chức một cách trọng thể, chu đáo, có sức lan tỏa lớn, có những dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng và người hâm mộ môn thể thao vua.

Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 4/2023, Ban Tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 (gồm Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An) đã tổ chức họp bàn các nội dung liên quan từ công tác tổ chức điều hành, ban hành điều lệ giải, thành lập các tiểu ban phục vụ, chuẩn bị các nguồn lực và các điều kiện hậu cho giải…Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải đã yêu cầu: Tất cả các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban, bộ phận liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, triển khai sớm các nhiệm vụ, đảm bảo tổ chức thành công Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 để tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển thể thao nói chung, góp phần tìm kiếm, phát hiện các nhân tố cho thể thao Nghệ An nói riêng.

Trong công tác tổ chức, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, các trận đấu ở lứa tuổi thiếu niên; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng giải đấu, điều hành các trận đấu. Năm nay, Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao đã được cải tạo, nâng cấp tương đối khang trang - đây chính là điều kiện để các trận đấu lứa tuổi nhi đồng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn hơn.

Ở mùa giải năm nay, với sự đầu tư chu đáo, bài bản của Ban tổ chức, công nghệ kỹ thuật số và mạng xã hội sẽ tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ, góp phần lan tỏa giải đấu đến khắp mọi miền đất nước và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ ở nước ngoài. Các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử (www.baonghean.vn) và nhiều nền tảng mạng xã hội của Báo Nghệ An sẽ góp phần làm cho giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Ban Tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 mong muốn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bậc phụ huynh, nhà trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Chính điều sẽ tạo điều kiện để các đội bóng cũng như Ban tổ chức xây dựng Giải đấu ngày càng quy mô và chuyên nghiệp.

Thông tin từ Ban Tổ chức: Điều lệ giải đã được ban hành và gửi đến các huyện, thành, thị trong tỉnh. Mỗi huyện, thành, thị cử 01 đội bóng đá Thiếu niên và 01 đội bóng đá Nhi đồng về Thành phố Vinh tham gia thi đấu…Ở thời điểm này, đã có 20 đội bóng nhi đồng/ 21 huyện, thành, thị và 11 đội bóng thiếu niên/21 huyện, thành, thị đăng ký tham gia Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25. Số đội tham dự còn có thể tăng lên sau khi các huyện, thành, thị tổ chức các giải đấu cấp huyện để lựa chọn tài năng, củng cố lực lượng.

Qua nắm bắt, để chuẩn bị cho Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, nhiều địa phương trong tỉnh đã tiến hành lựa chọn đội tuyển, rèn luyện, ôn bài suốt cả 1 năm qua, đó là các đội: Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Thanh Chương… Nhiều địa phương khác trong tỉnh hiện đã tổ chức bóng đá trẻ, đến tận các trường học để tìm kiếm “nhân tài”, bồi dưỡng nhân tố, tuyển chọn đội hình tham dự giải như Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương.

Các đội đều quyết tâm giành thành tích cao nhất có thể ở Cúp Báo. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: “Với tinh thần vì trẻ thơ, năm nay, Quỳnh Lưu tiếp tục tham gia Giải ở cả hai lứa tuổi. Hai đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo với quyết tâm “không Nhì thì cũng phải Ba”. Tương tự, ông Đặng Duy Hưng – Giám đốc Trung tâm Văn hoá Truyền thông và Thể thao huyện Yên Thành tiết lộ: “Hai đội bóng của huyện được thành lập trên cơ sở 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng bóng đá. Được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện, sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh, 2 đội bóng quyết giành thành tích cao nhất”.

Đánh giá về tương quan lực lượng trước mùa giải, các đội bóng giàu truyền thống sẽ tiếp tục là ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, năm nay sức mạnh các nhà đương kim vô địch như Đô Lương (thiếu niên), Tân Kỳ (nhi đồng) có đôi chút sụt giảm khi có những thay đổi nhỏ trên băng ghế huấn luyện…Đây chính là cơ hội cho những chú “Ngựa Ô” làm nên bất ngờ. Một mùa hè sôi động, cháy bỏng với tình yêu trái bóng tròn đã bắt đầu…/.