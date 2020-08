Tân Kỳ với một nhiệm kỳ mới đoàn kết, đột phá phát triển

Một góc thị trấn Tân Kỳ. Ảnh: Sách Nguyễn

PV: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ vừa qua huyện Tân Kỳ đạt được nhiều kết quả rất ấn tượng. Xin đồng chí Bí thư cho biết rõ hơn những kết quả này?



Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Kỳ gặp nhiều khó khăn nhưng cũng được sự quan tâm lớn của các cấp, các ngành nên đạt được nhiều thành tựu. Hệ thống chính trị vững vàng, an ninh trật tự đảm bảo. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất kinh doanh các ngành lĩnh vực tiếp tục phát triển.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt 11,5% với tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 7.666 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm, ngư nghiệp năm 2020 chiếm 28,8%, giảm 13,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,8%, tăng 10,1%; dịch vụ chiếm 38,4%, tăng 3,8% so với 2015. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2015.

Đồ họa: Lâm Tùng Tổng nguồn vốn đầu tư công từ năm 2016 - 2020 khoảng 980 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được đầu tư, nhất là giao thông; bộ mặt đô thị đã có nhiều thay đổi. Trên lĩnh vực giao thông công nghiệp, Tân Kỳ đã vận động nhân dân hiến đất, tài sản để thi công dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng Quốc lộ 15A, hoàn thành mở rộng đoạn từ Ngã tư Bách hóa đến đường Hồ Chí Minh, hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn; triển khai xây dựng 4 tuyến đường giao thông, khởi công và đưa vào sử dụng dự án Trường MN Sao Mai, giai đoạn 1 Chợ Tân Kỳ; tiếp tục thi công dự án Tượng đài Hậu phương hướng về tiền tuyến; chuẩn bị nâng cấp đường từ UBND huyện đến ngã 3 cầu Rỏi...



Tân Kỳ cũng đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Tân Kỳ; xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà máy ngói lợp và gạch ốp lát tại xã Nghĩa Dũng, lắp đặt dây chuyền sản xuất thứ 2 Nhà máy gạch ngói Tuynel tại xã Kỳ Sơn; Nhà máy sản xuất gạch ngói công nghệ cao tại xã Tân Long; Nhà máy may Mạnh Thành tại xã Nghĩa Đồng. Khởi công xây dựng Nhà máy May Minh Anh tại xã Kỳ Tân…

Dây chuyền sản xuất gạch hiện đại của Công ty Tám Tài ở xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực là 74.000 tấn/MT 50 - 55 ngàn tấn, tăng 9.932 tấn so với năm 2015. Xây dựng mô hình liên kết trồng mía tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật, diện tích mía đứng năm 2020 là 4.500ha với năng suất 620 tạ/ha; Triển khai chương trình tưới nhỏ giọt trên cây trồng cạn với diện tích 135 ha; Tiếp tục chỉ đạo phát triển cây có múi với diện tích 308 ha/KH 250 - 300 ha, trong đó có 60 ha nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý cam Vinh, 30 ha VietGAP.



Đến nay, toàn huyện có 25 trang trại và 45 gia trại chăn nuôi; đàn bò 27.400 con, tăng 55% so với năm 2015; đàn lợn 50.000 con, tăng 1,47 con so với 2015...

Thu ngân sách tăng nhanh và vượt kế hoạch: Năm 2020 dự kiến thu ngân sách trên địa bàn đạt 90,668 tỷ, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 18,3%, bằng 165% chỉ tiêu Nghị quyết.

Huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các đề án phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.Dự kiến đến hết năm 2020, toàn huyện có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiến đất làm đường Nông thôn mới ở Kỳ Tân - Tân Kỳ. Ảnh tư liệu

Nhìn chung, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Tân Kỳ tiếp tục có bước tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều mặt chuyển biến tốt. Dự kiến đến hết năm 2020 có 22/23chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt.

Tuy nhiên, đến nay Tân Kỳ vẫn là một huyện còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, sức cạnh tranh, nền kinh tế còn thấp so với tiềm năng lợi thế đang có, cần được tiếp tục mổ xẻ rút kinh nghiệm để nhiệm kỳ sau đạt được nhiều thành tựu hơn.

PV: Vậy bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Là một địa bàn tiềm ẩn những khó khăn phức tạp. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực và uy tín.

Thứ hai: Xây dựng mối đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Đảng và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Sản xuất hàng xuất khẩu ở Công ty may Mạnh Thành - Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng Thứ ba: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân phát huy nội lực, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của Tân Kỳ về tài nguyên, đất đai, khoáng sản và nguồn lao động, kết hợp với việc vận dụng, tranh thủ kịp thời các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và các doanh nghiệp.



Thứ tư: Tăng cường tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp lắng nghe và trân trọng tiếp thu ý kiến Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, tạo sự hài lòng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ năm: Thường xuyên chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, không để bị động, lúng túng trong mọi tình huống, giữ vững đời sống bình yên cho nhân dân, xây dựng môi trường lành mạnh cho thu hút đầu tư trên địa bàn.

PV: Đồng chí có thể cho biết, nhiệm kỳ tới, Tân Kỳ sẽ chọn những mũi đột phá phát triển nào?

Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khối đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, sử dụng tối đa mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện; phát triển bền vững công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, y tế, văn hóa giáo dục.

Cùng đó là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phấn đấu đến năm 2025 Tân Kỳ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững của khu vực miền Tây Nghệ An.

Nhiều mô hình kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật được người dân đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phương Thảo Đảng bộ Tân Kỳ đã xác định các mũi: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tối đa và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào sản xuất. Tập trung xây dựng nông thôn mới; ưu tiên phát triển những lĩnh vực Tân Kỳ có lợi thế như: Công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt may. Từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và vùng kinh tế khó khăn. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phương châm hành động của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương -Đột phá - Phát triển”.



Về nông nghiệp, nông thôn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết theo chuỗi, công nghiệp - xây dựng phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân hàng năm 14 - 15%.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là đề án giảm nghèo đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,5 - 1,0%. Phấn đấu giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2025 là 60 - 65 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 11,5 - 12,5%/năm và đến năm 2025 đạt khoảng 155 - 160 tỷ đồng.

Phấn đấu Đảng bộ huyện, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!