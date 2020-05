Tặng bể bơi thông minh cho xã vùng giáo ở Hưng Nguyên

Hưởng ứng chủ đề “Vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em năm 2020" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và phong trào dạy bơi để phòng chống đuối nước đối với trẻ em, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Nguyên phối hợp với Hội phụ nữ cơ quan công an huyện tặng bể bơi thông minh cho xã Hưng Trung. Kinh phí để mua bể bơi thông minh do Hội viên Hội phụ nữ và công an huyện đóng góp.

Hội Phụ nữ huyện, công an huyện trao tặng bể bơi thông minh cho xã Hưng Trung. Ảnh: Thanh Tâm

Hưng Trung là xã vùng giáo xã trung tâm, còn nhiều khó khăn, chính vì vậy việc tặng bể bơi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHPN phối hợp tổ chức dạy bơi cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong địa bàn xã.



Mỗi tuần các cháu sẽ được học bơi 3 buổi hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Thanh Tâm

Nhân dịp này, Hội LHPN xã Hưng Trung đã ra mắt câu lạc bộ dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Theo đó, mỗi tuần các cháu sẽ được học bơi 3 buổi hoàn toàn miễn phí.



Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em của xã Hưng Trung./.