Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(Baonghean.vn) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2022, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhiều vụ việc lớn đã kịp thời được phát hiện, xử lý, góp phần ổn định thị trường.

Ngăn chặn hàng giả trên môi trường thương mại điện tử

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An cho biết: Trong năm 2022, các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Nghệ An trở về trạng thái bình thường trên đà phục hồi sau dịch bệnh Covid-19. Hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, vẫn còn diễn ra trên thị trường. Đáng chú ý là các hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo... để kinh doanh các loại hàng hóa nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm 2022, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã triển khai có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Đặc biệt, đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 11 điều tra, xử lý khá nhiều vụ vi phạm lĩnh vực thương mại điện tử. Thời gian đầu việc xác định chính xác địa chỉ của các đối tượng vi phạm là hết sức khó khăn, do mô hình kinh doanh thương mại điện tử qua các mạng xã hội không cần mặt bằng, địa điểm kinh doanh.

Việc xác định, truy xuất thông tin, dữ liệu người bán của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Với quyết tâm cao, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội QLTT số 11 đã điều tra, xử lý được 89 vụ vi phạm thương mại điện tử, với tổng giá trị thu phạt gần 1,6 tỷ đồng.

Điển hình ngày 6/7/2022, Đội QLTT số 11 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh quần áo do bà N.T.L làm chủ, địa chỉ tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh của bà L. đang vận hành các tài khoản Facebook “Tổng kho A.T; Store A.T” để tiến hành các hoạt động livestream, bán hàng, chốt đơn qua mạng xã hội. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 2.100 bộ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 30/9/2022, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám đồ vật là 02 thùng xốp của ông: Võ Văn Linh, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, phát hiện trong đồ vật có chứa 57 kg pháo nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 26/11/2021, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an huyện Diễn Châu kiểm tra hộ kinh doanh Thái Thị Lương ở xóm 2, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh 2.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu HERMES xử phạt trên 27 triệu đồng …

Theo báo cáo của Cục quản lý thị trường Nghệ An, trong năm 2022, nhờ sự phối hợp đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 2.773 vụ, trong đó, xử lý 2.447 vụ; tổng giá trị thu phạt trên 8,2 tỷ đồng.

Kết quả xử lý đối với một số nhóm hành vi vi phạm phổ biến: Xử lý mặt hàng pháo nổ, Cục Quản lý thị trường đã chuyển cho Công an 2 vụ, với 82 kg pháo nổ, trị giá 180 triệu đồng, khởi tố 1 vụ/1 đối tượng. Về thương mại điện tử, phát hiện xử lý 22 vụ việc vi phạm với tổng giá trị 450 triệu đồng.

Xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 248 vụ, với tổng thu phạt đạt 1 tỷ 179 triệu đồng. Xử lý vi phạm về hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả nhãn hàng hóa, trong năm đã xử lý 32 vụ vi phạm, với tổng giá trị thu phạt 503,76 triệu đồng.

Mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước trong và sau tết

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục QLTT Nghệ An cho biết thêm: Trong những ngày cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu mua sắm các loại hàng hóa của người dân càng tăng cao. Chính vì vậy, nhiều đối tượng sẽ lợi dụng tình hình này để thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh, mua bán hàng hóa kém chất lượng, hàng giả để trục lợi bất chính.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; các hành vi gian lận thương mại đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật.

Theo đó, Cục quản lý thị trường Nghệ An Chỉ đạo các Đội QLTT tập trung triển khai Kế hoạch số 10/KH-TCQLTT ngày 07/11/2022 của Tổng cục QLTT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, trên cơ sở xây dựng các phương án, kế hoạch kiểm tra theo từng chuyên đề, lĩnh vực cụ thể, từng địa bàn trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn dịp cuối năm như: Điện tử, điện lạnh, quần áo, giày, dép, bánh kẹo, đường cát, bia, rượu, nước giải khát, động vật và các sản phẩm chế biến từ động vật... Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết...

Làm tốt công tác cài cắm cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán hàng nhập lậu để kịp thời lập phương án kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết giữa các lực lượng. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng để công tác kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những sai sót nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm; kịp thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích.