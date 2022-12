Tăng cường quảng bá các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ từ khu Dự trữ sinh quyển

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An chủ trì; Tham dự có thành viên Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An; Trung tâm môi trường và tài nguyên sinh học CEBR; Đại diện Vườn quốc gia Pù Mát và các khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Pù Huống; Hội Khoa học lâm nghiệp; Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An và các sở, ngành, địa phương liên quan.