Tăng cường xúc tiến, kết nối đối tác đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023

(Baonghean.vn) - Chương trình “Liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội – Nghệ An 2023 tại tỉnh Nghệ An” được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu cung cấp thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư, tiềm năng thế mạnh của hai địa phương Hà Nội và Nghệ An.

Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến, kết nối đối tác Hà Nội - Nghệ An 2023. Ảnh: Thanh Phúc

Chiều 27/10, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối đối tác Hà Nội - Nghệ An 2023.

Tham dự có 200 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành phố; các trường, khoa, sinh viên thuộc Đại học Vinh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, nhà đầu tư đã có mặt tại Nghệ An dự sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Chương trình “Liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch Hà Nội – Nghệ An 2023” được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư, tiềm năng thế mạnh, hình ảnh, làng nghề, điểm đến du lịch, đặc sản, sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành liên quan.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp của hai địa phương trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, các lĩnh vực hạ tầng giao thông mà Nghệ An có thế mạnh; tiềm năng và kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, các lĩnh vực mà tỉnh tập trung phát triển mũi nhọn, các lợi thế cạnh tranh khi các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; các danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và các chính sách hỗ trợ…

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội và một số nét nổi bật về môi trường đầu tư của Hà Nội. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội đã giới thiệu tình hình kinh tế xã hội và một số nét nổi bật về môi trường đầu tư, trong đó nổi bật là tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các sản vật OCOP tiêu biểu, các chính sách thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp, các gói hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp OCOP...

Tại hội nghị, những vấn đề về kết nối doanh nghiệp thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai địa phương; cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp; kết nối nhà trường và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực; xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường… cũng được các đại biểu thảo luận, chia sẻ.

Các doanh nghiệp chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp, kết nối tuyển dụng đến các nhà trường và sinh viên. Ảnh: Thanh Phúc

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, các doanh nhân, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp “Tủ sách sinh viên” dành tặng cho Trường Đại học Vinh; trao 5 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho 5 sinh viên vượt khó học tập tốt.

Nằm trong chuỗi sự kiện này, vào tối nay (27/10) tại phố đi bộ thành phố Vinh sẽ diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Liên kết, đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch Hà Nội – Nghệ An 2023”. Bên cạnh lễ khai mạc, trên tuyến phố đi bộ sẽ bố trí 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An.