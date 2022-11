Tặng hơn 1.200 suất quà và công trình cho học sinh miền núi khó khăn ở Con Cuông, Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22- 24/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và đơn vị tài trợ trao quà cùng các công trình ý nghĩa hỗ trợ học sinh vùng khó khăn tại 2 huyện Con Cuông và Kỳ Sơn.

Đoàn đã trao 1.298 suất quà và 917 áo ấm đồng phục cho học sinh Trường Trung học cơ sở sở Lục Dạ (Con Cuông) và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở dân tộc bán trú Tà Cạ (Kỳ Sơn), đồng thời, trao 500 suất ăn dinh dưỡng cho học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở dân tộc bán trú Tà Cạ.

Tại huyện Con Cuông, đoàn cũng đã hỗ trợ 2 công trình giếng nước cho 2 điểm lẻ bản Mọi và bản Lục Sơn, Trường Mầm non Lục Dạ, trị giá 40 triệu đồng; Tặng 2 hệ thống máy lọc nước bán công nghiệp cho Trường Trung học cơ sở và Trường Mầm non Lục Dạ, trị giá 60 triệu đồng; Tặng 4 máy tính phục vụ học Tin học cho Trường Tiểu học Lục Dạ trị giá 35 triệu đồng; Tổng trị giá quà tặng và công trình do Công ty TNHH ChangShin Việt Nam tài trợ hơn 2 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình thương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình thương cho 7 hộ gia đình tại huyện Kỳ Sơn bị mưa lũ cuốn trôi, sập nhà cửa (mỗi hộ gia đình 70 triệu đồng); góp phần giúp người dân khắc phục, từng bước ổn định cuộc sống.