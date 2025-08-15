Xây dựng Đảng Xây dựng xã Con Cuông trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái của tiểu vùng Tây Nam Nghệ An Sáng 15/8, Đảng bộ xã Con Cuông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự đại hội có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Thơm -Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho 1.926 đảng viên thuộc 71 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xã Con Cuông được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Chi Khê, Yên Khê và thị trấn Trà Lân cũ của huyện Con Cường trước đây. Hiện xã có diện tích 155,54km2, dân số 26.043 người.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các xã trong tiểu vùng Tây Nam Nghệ An tham dự Đại hội. Ảnh: Tường Vy

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, kinh tế – xã hội các đơn vị trước sáp nhập và toàn địa bàn sau sáp nhập duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2021–2025 ước đạt 6,8%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng dịch vụ – thương mại chiếm 68,2%, công nghiệp – xây dựng 12,8%, nông – lâm – ngư nghiệp 19,0%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,5 triệu đồng. Thu ngân sách hằng năm đạt và vượt dự toán.

Hạ tầng và quy hoạch được quan tâm, nhiều thủ tục nền tảng cho thu hút đầu tư được hoàn thành. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; 100% khối, xóm, bản đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng; các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và triển khai ký số đạt 100%.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Con Cuông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Tường Vy

Dự Đại hội có 245 đại biểu chính thức đại diện cho 1.926 đảng viên của 71 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Con Cuông. Ảnh: Tường Vy

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, an sinh được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,14%; hoàn thành xây mới, sửa chữa 100 nhà ở cho hộ nghèo và khó khăn; 84 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được tăng cường; trong nhiệm kỳ, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 93 đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tường Vy

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn còn khó khăn, một số dự án triển khai chậm và còn tồn tại vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Đại hội xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống miền Trà Lân lịch sử; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Con Cuông thành đô thị sinh thái, du lịch”. Mục tiêu tổng quát là xây dựng xã Con Cuông phát triển toàn diện, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái của tiểu vùng Tây Nam Nghệ An, hạ tầng từng bước đồng bộ, đời sống nhân dân nâng cao, quốc phòng – an ninh vững chắc. Các chỉ tiêu chủ yếu gồm tốc độ tăng trưởng 10–11%/năm; thu nhập bình quân 55–70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1–0,16%/năm; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 92,9%; tỷ lệ che phủ rừng 50%. Đại hội cũng xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: cải cách hành chính và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao; quy hoạch phát triển đô thị sinh thái gắn với kinh tế du lịch và liên kết vùng.

Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy dịch vụ – du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch và kinh tế rừng làm mũi nhọn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Con Cuông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, xã Con Cuông có vị trí quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tiểu vùng Tây Nam Nghệ An, lại vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập, nên nhiệm vụ đặt ra rất lớn, vừa phải ổn định tổ chức, vừa phải tạo đột phá phát triển.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Tường Vy

Nhằm hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Con Cuông khóa mới tập trung nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch sát thực tế, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện. Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy dịch vụ – du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch và kinh tế rừng làm mũi nhọn, đồng thời thu hút đầu tư công nghiệp chế biến và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phù hợp.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Tường Vy

Ngoài ra, chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn với xây dựng hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh, giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Con Cuông nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Tường Vy