Kinh tế

Tăng lưu lượng xả hồ chứa thủy điện Bản Cốc

Phú Hương 06/10/2025 14:18

Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có Thông báo số 54/TB- BCH về việc tăng lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Bản Cốc.

Thông báo nêu rõ: Vào lúc 12 giờ ngày 6/10/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 09 của Nhà máy Thủy điện Bản Cốc - Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong về việc vận hành xả nước hồ chứa Thủy điện Bản Cốc.

ảnh Bản Cốc
Hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Bản Cốc. Ảnh tư liệu

Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa Thủy điện Bản Cốc được an toàn, đúng quy trình đã được phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Bản Cốc - Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong thông báo dự kiến xả nước hồ chứa nước Thủy điện Bản Cốc từ 16 giờ, ngày 6/10/2025; với tổng lưu lượng xả từ 11,16m3/s- 500m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy), và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Hồ chứa Thuỷ điện Bản Cốc sẽ kết thúc xả khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường ở cao trình 376m và không có khả năng lên trở lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho: Ủy ban nhân dân xã Quế Phong; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Bản Cốc biết, để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

