Văn hóa Lũ vẫn đổ về, nhiều hồ thuỷ điện tiếp tục xả nước Do ảnh hưởng của mưa bão, 19 hồ thủy điện trên cả nước buộc phải mở cửa xả lũ, nhằm bảo đảm dung tích phòng lũ và an toàn cho vùng hạ du.

Lũ về dồn dập, nhiều hồ buộc phải xả nước

Sáng 30/9, lượng nước từ thượng nguồn đổ về các hồ thủy điện tăng mạnh. Để giảm áp lực và bảo đảm dung tích phòng lũ, 19 hồ thủy điện trên cả nước đã phải đồng loạt mở cửa xả, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du.

Tại miền Bắc, hồ thủy điện Tuyên Quang mở hai cửa xả sâu với tổng lưu lượng hơn 1.847 m³/s, trong đó nước xả qua đập tràn chiếm 1.246 m³/s.

Hồ Thác Bà cũng xả hơn 1.284 m³/s qua hai cửa xả mặt. Đặc biệt, hồ Hòa Bình mở hai cửa từ tối 29/9, tổng lượng xả đạt 5.705 m³/s, gần tương đương với lượng nước về hồ.

Tại Thanh Hóa, hồ Trung Sơn phải mở 5 cửa xả mặt, tổng lưu lượng hơn 1.110 m³/s.

Nghệ An có hồ Bản Vẽ mở một cửa, xả 356 m³/s trong khi nước về hồ lên tới hơn 2.000 m³/s.

Ở Quảng Trị, hồ thủy điện cùng tên mở một cửa xả mặt với 49 m³/s.

Không chỉ miền Bắc và miền Trung, nhiều hồ thủy điện tại Tây Nguyên và miền Nam Trung Bộ cũng tiến hành xả lũ, như Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp và Đơn Dương.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dù đồng loạt xả lũ, tất cả các công trình thủy điện thuộc EVN và các Tổng Công ty Phát điện vẫn bảo đảm an toàn. Công tác vận hành được thực hiện theo đúng quy trình, vừa phòng lũ cho hạ du, vừa giữ an toàn hồ đập trong bối cảnh ảnh hưởng của bão số 10.