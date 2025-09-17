Thứ Tư, 17/9/2025
Tập huấn giúp cộng đồng Ơ Đu phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Tiến Hùng 17/09/2025 15:56

Lớp tập huấn được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chiều 17/9, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An khai mạc lớp tập huấn bảo tồn, truyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc của người Ơ Đu. Lớp tập huấn này diễn ra trong 3 ngày, từ 17- 19/9, tại phường Trường Vinh, với 70 học viên là nghệ nhân, người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My.

bna_a1.jpg
Người Ơ Đu ở xã Nga My trong ngày hội. Ảnh: T.H

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, dân tộc Ơ Đu hiện là 1 trong 5 dân tộc ở Việt Nam có dân số dưới 1.000 người. Chính vì vậy, nhiều nét văn hóa đặc sắc cũng đã dần bị mai một. "Trước khi mở lớp tập huấn, chúng tôi cũng đã trực tiếp đến Văng Môn khảo sát tình hình kinh tế - xã hội, các nét văn hóa của người Ơ Đu hiện nay. Sau đó, chúng tôi cũng đã tham khảo nhiều ý kiến của các chuyên gia về văn hóa dân tộc", ông Hùng nói.

Các lớp tập huấn được tổ chức có mục đích gìn giữ, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, độc đáo của các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một. Qua đó, góp phần bảo vệ văn hóa đặc sắc dân tộc Việt Nam, thúc đẩy việc truyền dạy, học tập và thực hành các loại hình văn hóa phi vật thể trong cộng đồng, nhất là trong thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số.

Các lớp tập huấn được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

bna_a2.jpg
Các học viên người Ơ Đu tại buổi tập huấn. Ảnh: Tiến Hùng

Các học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề về công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Ơ Đu nói riêng trong giai đoạn hiện nay; chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Các học viên còn được các nghệ nhân am hiểu về văn hóa truyền thống Ơ Đu trực tiếp truyền dạy, thực hành trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; quay phim, chụp ảnh và dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống; chuyển giao sản phẩm phim tư liệu cho địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Ơ Đu nói riêng, các dân tộc nói chung trên địa bàn Nghệ An.

bna_a2.jpg
Với chỉ khoảng 100 hộ dân, người Ơ Đu là dân tộc ít nhất Việt Nam. Chính vì thế, nhiều nét văn hóa đặc sắc dần bị mai một. Ảnh: T.H

Dịp này, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc Ơ Đu góp phần để bà con các dân tộc có điều kiện thực hành, truyền dạy văn hóa truyền thống, đồng thời, từng bước đưa các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống đặc sắc trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách.

Cũng theo ông Trần Mạnh Hùng, sau khi lớp tập huấn này kết thúc, ngày 22/9, đơn vị cũng sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An mở lớp tập huấn cho 70 học viên người dân tộc Khơ Mú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

      Xã hội
      Tập huấn giúp cộng đồng Ơ Đu phát huy giá trị văn hóa truyền thống

