Xã hội Tập huấn nâng cao phương tiện điều khiển phương tiện thủy nội địa và công tác tìm kiếm cứu nạn Sáng 8/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Khai mạc lớp tập huấn nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa; công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Tham dự có đồng chí: Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Trọng Kiên

Lớp tập huấn lần này có 105 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của 5 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và các đơn vị trực thuộc trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các vấn đề về: Một số nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy, chữa cháy rừng; tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hỏng hóc thông thường của các loại xuồng cứu hộ, cứu nạn; quy tắc bảo đảm an toàn đường thủy; kỹ thuật điều khiển xuồng cứu hộ, cứu nạn qua các chướng ngại vật, vòng cua hẹp; phương pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với người, phương tiện bị nạn…

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn. Ảnh: Trọng Kiên

Lớp tập huấn nhằm tăng cường huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa, công tác tham mưu phòng cháy, chữa cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời giúp các học viên vận dụng những kiến thức được học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ sát tình hình thực tiễn của địa phương; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.