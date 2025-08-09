Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Tập huấn nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa và công tác tìm kiếm cứu nạn

Trọng Kiên 08/09/2025 09:05

Sáng 8/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Khai mạc lớp tập huấn nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa; công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Tham dự có đồng chí: Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

anh 1
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Trọng Kiên

Lớp tập huấn lần này có 105 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của 5 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và các đơn vị trực thuộc trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các vấn đề về: Một số nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy, chữa cháy rừng; tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hỏng hóc thông thường của các loại xuồng cứu hộ, cứu nạn; quy tắc bảo đảm an toàn đường thủy; kỹ thuật điều khiển xuồng cứu hộ, cứu nạn qua các chướng ngại vật, vòng cua hẹp; phương pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với người, phương tiện bị nạn…

anh 2
Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn. Ảnh: Trọng Kiên

Lớp tập huấn nhằm tăng cường huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa, công tác tham mưu phòng cháy, chữa cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời giúp các học viên vận dụng những kiến thức được học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ sát tình hình thực tiễn của địa phương; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Công nghệ quân sự Trung Quốc: Bước tiến với AI, vũ khí laser, tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng

Công nghệ quân sự Trung Quốc: Bước tiến với AI, vũ khí laser, tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đón lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đón lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở

Đọc tiếp

Công nghệ quân sự Trung Quốc: Bước tiến với AI, vũ khí laser, tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng

Công nghệ quân sự Trung Quốc: Bước tiến với AI, vũ khí laser, tên lửa siêu vượt âm và chiến tranh mạng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đón lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đón lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bàn giao 260 xe mô tô 2 bánh cho lực lượng quân sự cơ sở

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Tập huấn nâng cao trình độ điều khiển phương tiện thủy nội địa và công tác tìm kiếm cứu nạn

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO