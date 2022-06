Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã đi qua vòng bán kết. Những đội bóng xuất sắc nhất đã đi đến vạch đích và ứng cử viên cho chức vô địch năm nay cũng đã bắt đầu lộ diện… Những mẩu chuyện bên lề hấp dẫn cũng đang dần khép lại những ngày hè đáng nhớ của các cầu thủ nhí!

(Baonghean.vn) - Sáng 15/6, Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và đại diện chính quyền các địa phương Yên Thành, Đô Lương đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Ninh Bình.

(Baonghean.vn) - Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại của 1 gia đình ở xã Thanh Xuân (Thanh Chương) đã thiêu trụi 2 chiếc xe ô tô, 2 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp điện cùng nhiều vật dụng khác. Rất may không có thương vong về người.

(Baonghean.vn) - Trận bán kết nhi đồng Đô Lương vs Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày truy vết, Công an thành phố Vinh đã tóm gọn được siêu đạo chích khi hắn đang chơi dở ván game trên địa bàn thành phố.

Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017.