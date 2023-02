Tập trung tiến độ thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 02/12/2021, với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, với chiều dài 10,8km đi qua 3 địa phương, gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò; do 3 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam thi công và được khởi công cuối tháng 7/2022. Đây là tuyến huyết mạch của Nghệ An kết nối thành phố Vinh với Cửa Lò, là tuyến đường lớn nhất ở Nghệ An hiện nay. Hiện nay Ban Quản lý dự án công trình giao thông Sở Giao thông vận tải yêu cầu tư vấn giám sát của các nhà thầu thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp với Ban để nắm chắc kỹ thuật, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót, tăng cường quản lý chất lượng công trình bởi đây là công trình trọng điểm.