Tàu cá cùng 15 thuyền viên Nghệ An kêu cứu khẩn cấp trên biển

Vào lúc 10h 30 phút ngày 13/6, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông tin tàu cá mang biển kiểm soát NA 97175 TS cùng 15 thuyền viên do ông Trần Đình Chắt, trú tại xã Quỳnh Long huyện Quỳnh Lưu Nghệ An đang khai thác hải sản tại tọa độ 18°53’’ N - 106°53’’E (cách Mũi Rồng, Cửa Lò, Nghệ An về phía đông khoảng 72 hải lý) thì bị gãy trục cơ hộp số.

Thuyền trưởng và các thuyền viên đã cố gắng sửa chữa nhưng không thể khắc phục, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Đài thông tin duyên hải và các lực lượng hiệp đồng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để đến hỗ trợ cứu nạn.

Lực lượng Hải đội triển khai công tác cứu nạn. Ảnh: Hải Thượng

Chỉ đạo các đơn vị Biên phòng tuyến biển thông báo cho các địa phương ven biển, các tổ tàu thuyền đánh bắt, các phương tiện đánh bắt gần khu vực tàu cá bị nạn đến để hỗ trợ. Đồng thời, điều động tàu CN 09 (BP 09.16.01) cùng 15 đồng chí do Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Hải đội 2 chỉ huy xuất kích cứu nạn.

Tàu cứu hộ lên đường ra cứu nạn tàu cá. Ảnh: Phương Linh

Dự kiến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/6 tàu cứu nạn sẽ tiếp cận được phương tiện bị nạn.