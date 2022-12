Tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển khi gặp sóng lớn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Một phương tiện của ngư dân thị xã Hoàng Mai trong lúc khai thác hải sản do gặp sóng to làm vỡ phía trước mũi, nước vào nhiều dẫn đến phương tiện bị chìm.

Vào khoảng 4h ngày 29/12, tại khu vực tọa độ 19013’50’’ N - 105054’50’’E, cách mũi Đầu Rồng, huyện Quỳnh Lưu khoảng 7 hải lý, phương tiện có số hiệu NAHM 70050 TS (có chiều dài 11m) do anh Hồ Văn Tình (SN 1978), trú tại khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm chủ trong lúc khai thác hải sản do gặp sóng to nên vỡ phía trước mũi, nước vào nhiều dẫn đến phương tiện bị chìm.

Rất may, người và ngư lưới cụ trên phương tiện bị nạn đã được phương tiện có số hiệu NAHM 70363 TS, của anh Hồ Văn Thành, trú tại khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn lúc 12h20 cùng ngày.

Hiện, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình đang tìm phương án trục vớt phương tiện bị chìm./.