Tàu thuyền Nghệ An nhộn nhịp ra khơi sau bão số 2

(Baonghean.vn) - Mưa bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng... xảy ra hàng năm ở Nghệ An đã từng gây thiệt hại lớn đối với tính mạng và tài sản của người dân. Mùa mưa bão đã về, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến an toàn tài sản và tính mạng của hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, do lượng mưa lớn nên đã có 3 thủy điện nhỏ báo cáo kế hoạch xả lũ. Trong đó thủy điện Bản Ang xả lũ lúc 18h20 chiều 2/8, Châu Thắng lúc 19h10 và dự kiến Nậm Mô xả lũ vào 23h đêm nay.

(Baonghean.vn) - “Nghệ An cần có các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như sản xuất trong mùa mưa bão” là chỉ đạo của Cục trưởng Cục Ứng phó thiên tai khi kiểm tra năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn Nghệ An.