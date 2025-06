Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/6 Quốc hội thông qua chính sách miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026; Hơn 40.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Chiều 26/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, lấy ý kiến đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, lấy ý kiến đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 26/6, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đông Lộc và xã Đô Lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Lộc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 26/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân với 440/441 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99,77%.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại phiên làm việc toàn thể ở Hội trường Diên Hồng chiều 26/6. Ảnh: Nam An

* Ngày 26/6, các Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng nay (26/6), cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 40.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đề thi môn Ngữ văn tạo hứng thú cho nhiều thí sinh Nghệ An. Trong khi nhiều giáo viên đánh giá đề Ngữ văn có tính thời sự và phân hóa cao, còn đề Toán với cấu trúc đề thi mới “không dễ” với nhiều thí sinh và đã hạn chế được tình trạng khoanh bừa, đoán mò.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

* Nghệ An tổ chức lễ công bố thành lập các tổ chức Đảng, MTTQ; nhân sự cấp ủy, chính quyền các xã, phường vào ngày 30/6.