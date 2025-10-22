Thái Bá Lợi – Nhà văn với tầm hồn người lính

“Tôi học dang dở nghề y thì đi chiến trường”. Nhà văn Thái Bá Lợi bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Năm 1965, khi vừa tròn 20 tuổi, ông nhập ngũ, vào chiến trường và trở thành y sĩ, đội trưởng một đội phẫu thuật tiền phương. Người y sĩ trẻ đã trải qua hơn 5 năm ở những chiến trường ác liệt nhất, như Đường 9 Nam Lào, Khe Sanh, Đông Hà, và đặc biệt khốc liệt là Thừa Thiên Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.

Năm 1971, ông được chuyển về Ban Văn học thuộc Cục Chính trị Quân khu V và được làm công việc yêu thích là viết văn, làm báo mặt trận. Những câu chuyện ông kể lại, không phải là khói lửa chiến trường, là gian nan khổ cực, mà mang cái chất dí dỏm rất riêng khiến người đối diện bất ngờ.

Khi tôi hỏi: “Những ngày đầu làm báo mặt trận, chú nhớ về điều gì nhất?”. Ông trả lời: “Lần đầu tiên tôi đi thực tế chiến trường, không phải với vai trò người lính mà là với vai trò nhà văn, nhà báo ở Quế Sơn, Quảng Nam (cũ). Trận đó bộ đội ta đánh mãi không chiếm được cứ điểm Cấm Dơi, Quế Sơn. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi, chính là lần đầu tiên đi làm phóng viên chiến trường mà trận đánh lại không thắng lợi”.