Thành công lớn nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An là an toàn sức khỏe cho thí sinh

(Baonghean) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 trên cả nước đang diễn biến phức tạp. Tại Nghệ An, với công tác tổ chức chu đáo, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn đúng quy chế. GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An về kỳ thi năm nay.

Đức Anh - Mỹ Hà