(Baonghean.vn) - Để thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, việc tuyển sinh được thực hiện song song theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Ngày hôm nay (5/8), các trường học trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với cả ba bậc học là mầm non, tiểu học và THCS. Đối tượng tuyển sinh là con em đóng trên địa bàn các phường, xã theo danh sách phổ cập đã được công bố (số liệu điều tra tháng 9/2021).

Để thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong quá trình tuyển sinh, năm nay thành phố chỉ đạo các nhà trường thực hiện theo hai hình thức, gồm tuyển sinh online và tuyển sinh trực tiếp tại nhà trường.

Việc tuyển sinh năm nay của thành phố Vinh có những đặc thù riêng vì trên địa bàn có 2 trường thực hiện thí điểm xây dựng mô hình trường tiên tiến. Do đó, với học sinh tiểu học (vào lớp 1) ở phường Lê Mao nếu không tham gia mô hình tiên tiến, phụ huynh được đăng ký nguyện vọng cho học sinh tại một trường công lập trên địa bàn.

Tương tự, đối tượng phổ cập giáo dục cho trẻ 11 tuổi (vào lớp 6) tại phường Hưng Phúc không tham gia mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập tại Trường THCS Đặng Thai Mai, phụ huynh được đăng ký theo nguyện vọng học tại một trường THCS công lập trên địa bàn thành phố Vinh.

Hiện, qua tổng hợp của 2 Trường Tiểu học Lê Mao và Trường THCS Đặng Thai Mai, số học sinh trên địa bàn trường đăng ký tham gia mô hình tiên tiến đạt 50% (gần 100 học sinh).

Cô giáo Phạm Thị Trường Giang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao cho biết: Theo danh sách phổ cập, năm nay phường Lê Mao có gần 200 học sinh phổ cập và đến nay có 98 học sinh đăng ký học tại trường. Số còn lại đăng ký vào các trường lân cận quanh phường, tập trung nhiều nhất là Trường Tiểu học Quang Trung với 41 học sinh, tiểu học Hồng Sơn 21 học sinh và các trường như tiểu học Hưng Bình, tiểu học Hà Huy Tập. Ngoài ra có 9 học sinh chuyển sang học trường tư.

Ngay trong buổi đầu tiên làm thủ tục (sáng 5/8), dù có hai hình thức trực tuyến và trực tiếp nhưng số phụ huynh đến trường làm trực tiếp khá đông. Tại Trường THCS Lê Mao, bà Lê Thị Xuân (khối Tân Thành) cho biết: Bố mẹ cháu đi làm xa nhà, không có điều kiện đi nạp hồ sơ cho cháu nên tôi đến trường nhờ các thầy cô nhập dữ liệu.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thu – Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết: Với hình thức nhập học trực tuyến, phụ huynh không cần phải mang theo hồ sơ vì tất cả dữ liệu đã có trên danh sách phổ cập. Để thuận lợi cho phụ huynh, nhà trường đã phân công giáo viên làm công tác tuyển sinh hướng dẫn trực tiếp cho phụ huynh và hỗ trợ đăng nhập trực tuyến cho phụ huynh ngay tại trường.

Ngoài phổ cập cho học sinh trên địa bàn phường, năm nay thành phố Vinh cũng tạo điều kiện cho một số đơn vị đặc thù. Như tại phường Hưng Phúc, do trên địa bàn không có trường mầm non nên đối với trẻ 5 tuổi, phường sẽ tổ chức phân chia theo khối, thông báo cho phụ huynh liên hệ với trường mầm non công lập Hưng Bình, Hưng Dũng 2 và các trường mầm non công lập của các địa bàn lân cận để làm thủ tục nhập học (nếu có nhu cầu).

Trong quá trình tuyển sinh, các trường ưu tiên đối tượng con của gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, con của gia đình chính sách, con của gia đình công nhân làm việc ở các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định (với bậc mầm non). Với các bậc học còn lại, trường hợp học sinh theo cha mẹ từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn, học sinh chuyển từ các tỉnh về (con công nhân, gia đình khó khăn) mà không thuộc đối tượng phổ cập, nhà trường cần xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền được học tập của học sinh.

Nói về công tác tuyển sinh năm nay, bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: Công tác tuyển sinh năm 2022 – 2023 của thành phố Vinh có nhiều khó khăn do quy mô học sinh tăng hơn nhiều so với các năm trước.

Chính vì thế, năm nay, số lớp học của thành phố cũng tăng, trong đó bậc THCS tăng đông nhất với 47 lớp (trong đó có 43 lớp công lập và 4 lớp ngoài công lập), bậc tiểu học tăng 10 lớp (trong đó có 3 lớp công lập và 7 lớp ngoài công lập). Riêng bậc mầm non giữ ổn định, không tăng.

Theo kế hoạch đến ngày 10/8, các trường trên địa bàn thành phố sẽ thông báo kết quả tuyển sinh đến phụ huynh. Để đảm bảo công bằng, năm nay thành phố tiếp tục sử dụng phần mềm để phân lớp với lớp 1 và lớp 6, thực hiện bốc thăm để phân công giáo viên chủ nhiệm với các lớp từ lớp 1 đến lớp 6.