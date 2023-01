Thi thể bên bờ sông Lam là nam thanh niên Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 2; Trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn; Quy mô GRDP của Nghệ An đứng thứ 10 cả nước; Trên 125 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết Vì người nghèo'... là những thông tin nổi bật ngày 3/1.

(Baonghean.vn) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 2.

(Baonghean.vn) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ và ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

(Baonghean.vn) - Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, hậu quả nghiêm trọng của thiên tai, lũ lụt thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động.

Phương Tây mong đợi cái gọi là "lợi tức đầu tư" từ Vladimir Zelensky, vì vậy ông sẽ phải "tạo ra" những thành công trong cuộc xung đột với Nga để không mất đi sự ủng hộ, nhà báo Mark Galeotti viết trong một bài báo trên The Times.

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, năm 2022 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh nhưng kinh tế Nghệ An vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao với 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 22 của cả nước.