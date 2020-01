Thi thể nam thanh niên nổi trên sông Hậu đã được đưa về quê Nghệ An

Sáng ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết có nội dung tìm người thân cho một thi thể nam thanh niên vừa được phát hiện nổi trên sông Hậu có hình ảnh hiện trường và chứng minh thư kèm theo.

Status tìm thân nhân cho nạn nhân trên mạng xã hội.

Sau đó, chính quyền phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xác nhận vào lúc 10h ngày 4/1, người dân địa phương đã phát hiện 1 thi thể nam thanh niên nổi trên sông Hậu, mặc áo thun đỏ đang trong giai đoạn phân hủy. Trong túi quần nạn nhân có chứng minh thư đề tên Nguyễn Tài Quyền sinh ngày 29/5/2000 nguyên quán và nơi ĐKHK thường trú là xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Buổi trưa cùng ngày, ông Nguyễn Danh Kính trú tại xóm 4, xã Thanh An, huyện Thanh Chương đang làm việc tại Hải Phòng đã nhận được thông tin này vội tức tốc bay vào Nam, đồng thời, những người thân của ông Kính tại TP Hồ Chí Minh cũng đã xuống hiện trường. Lúc này thi thể nam thanh niên đã được trục vớt đưa về một đơn vị quân đội và được xác nhận danh tính đúng là anh Nguyễn Tài Quyền con trai ông Nguyễn Danh Kính.

Thi thể anh Nguyễn Tài Quyền đã được đưa về quê.

Sau khi mổ khám nghiệm tử thi, làm xong các thủ tục pháp lý, thi thể của anh Quyền đã được các bên hữu quan phối hợp cùng gia đình di chuyển về Nghệ An để mai táng. Khoảng 19 h ngày 6/1, thi thể anh Quyền đã được đưa về xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Nguyên nhân cái chết của anh Quyền đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Được biết, anh Nguyễn Tài Quyền là con đầu trong gia đình có 2 anh em, em út đang học lớp 9, điều kiện gia đình khó khăn. Anh Quyền trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ đầu năm 2019, hiện đang là quân nhân công tác tại Lữ đoàn 918, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không không quân.