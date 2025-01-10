Thị trường Thị trường 24h: Thí điểm BĐS online, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh Thị trường 24h: Thí điểm sàn giáo dịch BĐS online, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục tích cực, người dân xếp hàng chờ sửa xe.

BĐS online: Bước ngoặt cho thị trường minh bạch hơn

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề án thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản trực tuyến từ năm 2026. Mục tiêu là đưa các giao dịch nhà đất vào kênh chính thống, minh bạch, hạn chế đầu cơ và thổi giá.

Trung tâm sẽ tích hợp các hoạt động mua bán, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản. Viettel được giao xây dựng hạ tầng số với công nghệ blockchain, AI, dữ liệu lớn, nhằm quản lý định danh, chống giả mạo và giảm chi phí thủ tục. Toàn bộ dữ liệu cũng sẽ được cập nhật lên Cổng thông tin quốc gia.

Giai đoạn thí điểm kéo dài 2026-2027, áp dụng trên phạm vi cả nước với các loại hình: nhà ở sẵn có, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất có hạ tầng và đất ở được mã hóa. Đây được xem là “bước ngoặt” chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà đất, hứa hẹn tạo ra môi trường đầu tư minh bạch và bền vững hơn cho thị trường 24h.

Hà Nội sau bão Bualoi: Sửa xe quá tải vì 65 điểm ngập úng

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội ngày 30/9 xuất hiện tới 65 điểm ngập úng. Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Hàng loạt phương tiện chết máy buộc người dân phải đẩy xe đến tiệm sửa chữa, tạo nên cảnh xếp hàng dài chưa từng có.

Tại các cửa hàng ở Trương Công Giai, Kim Mã, Đê La Thành… khách chờ 30 - 60 phút mới tới lượt. Giá sửa xe số bị ngập từ 200.000 đồng, xe tay ga 500.000 - 700.000 đồng, thậm chí vài triệu đồng nếu hỏng nặng.

Anh Hoàng, tài xế xe ôm công nghệ, than thở: “Giá cao nhưng vẫn phải sửa vì xe là cần câu cơm”. Trong khi đó, nhiều tiệm sửa xe thừa nhận đang quá tải, không kịp phục vụ hết nhu cầu.

Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng vẫn bứt phá

Trong báo cáo mới công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 6,7%, cao hơn dự báo trước đó. Ngân hàng UOB (Singapore) còn đưa ra con số 7,5%.

Động lực chính là xuất khẩu tăng mạnh trước thời điểm Mỹ áp thuế mới, cộng với các chính sách kích thích trong nước. Tuy nhiên, ADB cũng hạ dự báo năm 2026 xuống 6% do tác động từ thuế đối ứng của Washington.

Theo các chuyên gia, để giữ vững đà tăng trưởng, Việt Nam cần tiếp tục cải cách pháp lý, đẩy mạnh thị trường nội địa và đa dạng hóa xuất khẩu. Nếu thành công, nền kinh tế sẽ giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn và duy trì tính ổn định trong dài hạn.

Thương mại điện tử: Siết chặt trách nhiệm sàn online và livestream

Quốc hội đang bàn thảo dự thảo Luật Thương mại điện tử với nhiều quy định mới. Điểm đáng chú ý là yêu cầu các sàn online và nền tảng livestream phải chịu trách nhiệm nếu sản phẩm giả, kém chất lượng được bán hoặc quảng bá.

Ngoài việc công khai thông tin người bán và sản phẩm, các nền tảng phải bồi thường khi người tiêu dùng bị thiệt hại. Đồng thời, cơ chế giải quyết tranh chấp cần đơn giản, chi phí thấp và có thể xử lý nhanh trên môi trường điện tử.

Đây được coi là động thái mạnh mẽ để kiểm soát hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và làm lành mạnh hóa thị trường thương mại điện tử, vốn đang bùng nổ với hàng trăm nghìn phiên livestream mỗi ngày.

Tài chính - Ngân hàng: Tranh luận bảo hiểm vàng và USD gửi ngân hàng

Một điểm nóng khác của thị trường 24h là dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi. Nhiều đại biểu đề xuất mở rộng bảo hiểm sang vàng và ngoại tệ để hút vốn trong dân. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước lo ngại điều này sẽ thúc đẩy “đô la hóa”, gây khó khăn cho chính sách tiền tệ.

Hiện dự thảo vẫn giữ nguyên quy định chỉ bảo hiểm cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Song Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại kỳ họp tháng 10 tới, bởi vấn đề này tác động trực tiếp tới tâm lý gửi tiền và an toàn hệ thống ngân hàng.