Thị trường đấu giá đất tại Nghệ An sôi động ngay từ đầu năm

Cụ thể, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Sở Tư pháp) đấu giá thành công 20 lô đất quy hoạch tại Đồng Cây Mưng (đợt 4) xã Văn Sơn, Đô Lương; 15 lô đất tại Khu quy hoạch Mạ Phú 1 và Mạ Phú 2, xã Văn Sơn, Đô Lương; 22/24 lô đất tại Khu quy hoạch khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn và 14 lô tại vùng quy hoạch phía Tây và phía Đông đường dọc 2, phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò.

Công bố mở thùng phiếu đấu giá đất tại xã Văn Sơn, Đô Lương. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Ông Nguyễn Ngọc Minh- Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh (Sở Tư pháp) cho biết: Kết quả các phiên đấu giá đất đầu năm cho thấy tín hiệu đáng mừng đối với đất đấu giá đất năm nay khi có nhiều người tham gia đấu giá hơn. Theo đó, Khu quy hoạch tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn bán ra 112 hồ sơ tham gia/24 lô; khu quy hoạch tại xã Yên Sơn có 170 hồ sơ tham gia/15 lô; khu quy hoạch tại xã Văn Sơn có 169 hồ sơ tham gia/20 lô; khu quy hoạch tại phường Nghi Hòa có 70 hồ sơ tham gia/14 lô. Tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa thể khẳng định trong thời gian tới thị trường đấu giá đất sẽ như thế nào và hy vọng giữ được đà tích cực này để công tác đấu giá đất sẽ thuận lợi hơn.

Trên thực tế, do số người tham gia đấu giá nhiều nên kết quả đấu giá thành khá cao, bình quân mỗi lô sau khi đấu tăng từ 300-500 triệu đồng so với giá khởi điểm; cá biệt có lô đất tại khu quy hoạch phường Nghi Hòa, sau đấu giá chênh lệch tăng so với giá khởi điểm trên 1 tỷ đồng (từ 3,465 tỷ đồng lên 4,468 tỷ đồng).

Tổng cộng 4 khu quy hoạch, sau đấu giá vượt so với giá khởi điểm 28,4 tỷ đồng, trong đó Văn Sơn (Đô Lương) vượt 8,908 tỷ đồng; tại xã Yên Sơn (Đô Lương) vượt 8,359 tỷ đồng; tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn vượt 3,832 tỷ đồng và tại phường Nghi Hòa (Tx Cửa Lò) vượt 7,309 tỷ đồng.

Tổ giám sát và người tham gia đấu giá đất tại khu quy hoạch được dọc số 2, phường Nghi Hòa, Tx Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Một cán bộ tổ chức tham gia điều hành các phiên đấu giá trên cho biết thêm: Sở dĩ các khu quy hoạch trên đưa ra đấu giá có đông người tham gia là được hỗ trợ bởi thông tin tích cực. Như xã Văn Sơn và Yên Sơn gắn với quy hoạch Đô Lương sắp được công nhận là thị xã, trong khi tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn dựa trên kết quả đấu giá đợt 1 năm 2023 thành công nên năm nay thu hút được nhà đầu tư.

Đối với khu quy hoạch 14 lô tại phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò từng được đưa ra đấu giá năm 2023 nhưng không bán được hồ sơ thì nay do dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí của Tập đoàn Vingroup ngay bên cạnh khởi công trở lại đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Khu đấu giá đất tại phường Nghi Hòa (Thị xã Cửa Lò). Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết, trong năm 2023 vừa qua, thông qua ký kết 275 hợp đồng với giá trị 2.334,157 tỷ đồng tại các địa phương, đơn vị, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức đấu giá thành công 243 hợp đồng với giá trị khởi điểm 1.510,477 tỷ đồng, giá trị đấu giá 1.816,525 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm 306,047 tỷ đồng, tỷ lệ tăng so với giá khởi điểm đạt 20,26%./.