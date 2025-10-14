Thị trường Thị trường kim loại hôm nay 14/10/2025: Giá vàng, bạc, đồng bật tăng hàng loạt, chì, thiếc và niken lại giảm nhẹ Thị trường kim loại hôm nay 14/10/2025: Giá vàng bạc đồng bật tăng phá kỷ lục, các kim loại khác như chì, thiếc và niken lại giảm nhẹ

Giá dầu hôm nay 14/10: Tăng nhẹ khi Mỹ và Trung Quốc phát tín hiệu hạ nhiệt

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn cam kết gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ góp phần giảm căng thẳng thương mại sau hàng loạt tuyên bố áp thuế và kiểm soát xuất khẩu giữa hai nước.

Ông Bessent cũng tiết lộ rằng hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi đáng kể trong cuối tuần qua và dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thêm các cuộc gặp mới trong những ngày tới.

Thông tin này đã ngay lập tức hỗ trợ giá dầu. Giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 18 cent, tương đương 0,28%, lên 63,50 USD/thùng vào lúc 0h00 GMT.

Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 16 cent, tương đương 0,27%, lên 59,65 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên đầu tuần, dầu Brent đã tăng 0,9% còn dầu WTI tăng 1%, đánh dấu chuỗi phục hồi nhẹ sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Viễn cảnh cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới thường tạo động lực tích cực cho giá dầu, bởi thị trường kỳ vọng nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng theo đà phục hồi thương mại. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng khi căng thẳng chưa hoàn toàn được tháo gỡ.

Chuyên gia Daniel Hynes của ANZ cho biết ngành dầu mỏ vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt yếu tố địa chính trị phức tạp. Gần đây, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp phí đối với các tàu do Mỹ sở hữu cập cảng nước này, bao gồm cả tàu chở dầu, khiến nhiều chuyến hàng bị hủy vào phút chót và giá cước vận chuyển tăng vọt.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump ngày 13/10 tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Dải Gaza, góp phần làm giảm phần nào rủi ro xung đột tại khu vực Trung Đông, một trong những vùng sản xuất dầu quan trọng nhất thế giới.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga, cũng công bố báo cáo tháng cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể thu hẹp đáng kể vào năm 2026.

Nguyên nhân là do OPEC+ đang dần tăng sản lượng theo kế hoạch đã đề ra, hướng tới cân bằng lại cung - cầu sau giai đoạn cắt giảm kéo dài.

Giá bạc hôm nay 14/10: Bạc Phú Quý tăng mạnh

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2.026.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.089.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 82.000 và 85.000 đồng so với phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều hiện ở mức 63.000 đồng/lượng.

Các sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 loại 10 lượng và 5 lượng cũng có cùng mức giá niêm yết, đồng nghĩa với việc toàn bộ nhóm sản phẩm đầu tư của thương hiệu này đều tăng mạnh so với ngày 13/10. Đáng chú ý, dòng sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 có mức tăng cao nhất: giá mua vào đạt 2.026.000 đồng/lượng, bán ra 2.384.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 82.000 và 97.000 đồng/lượng.

Riêng bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hiện giao dịch ở mức mua 54,03 triệu đồng/kg và bán 55,70 triệu đồng/kg, tăng hơn 2,1 - 2,2 triệu đồng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán đạt gần 1,68 triệu đồng/kg - mức cao nhất trong hơn ba tháng qua.

Trong nhóm bạc thương hiệu khác, giá cũng tăng mạnh. Bạc 999 loại trên 500 lượng (dạng miếng, thanh hoặc thỏi) được giao dịch ở mức 1.738.640 đồng/lượng - tăng 70.040 đồng so với phiên trước. Loại bạc dưới 500 lượng cũng tăng 68.000 đồng/lượng, lên mức 1.688.000 đồng/lượng.

Theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc tại Hà Nội tiếp tục tăng đồng loạt. Bạc 99.9 độ tinh khiết được niêm yết ở mức 1.697.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.727.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 62.000 đồng ở cả hai chiều. Bạc 99.99 có giá mua 1.705.000 đồng/lượng và bán 1.735.000 đồng/lượng, tăng hơn 60.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại TP.HCM, giá bạc cũng nhích lên tương ứng. Bạc 99.9 đạt 1.699.000 đồng/lượng mua vào và 1.733.000 đồng/lượng bán ra; bạc 99.99 đạt 1.707.000 đồng/lượng và 1.741.000 đồng/lượng. Mức tăng trung bình 62.000 - 63.000 đồng/lượng cho thấy sức mua vẫn đang được duy trì ổn định.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 14/10 tăng mạnh lên 52,63 USD/ounce, tương đương khoảng 1,381 - 1,387 triệu đồng/ounce theo tỷ giá hiện hành. Chỉ trong một phiên, bạc đã tăng 2,35 USD/ounce, tiến sát mức đỉnh lịch sử của hơn bốn thập kỷ.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi một “short squeeze” quy mô lớn trên sàn London - khi các nhà đầu tư bán khống buộc phải mua lại hợp đồng để cắt lỗ, khiến giá bạc tăng vọt. Tình trạng thiếu thanh khoản làm giá bạc ở London cao vượt trội so với giá tại New York, gây biến động mạnh trên toàn cầu.

Song song đó, giá vàng cũng vượt mốc 4.068 USD/ounce, đánh dấu chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp. Sự bứt phá của hai kim loại quý kéo theo đà tăng của bạch kim và palladium, giúp nhóm kim loại quý tăng từ 50% đến 80% kể từ đầu năm.

Giá vàng hôm nay 14/10/2025: Vọt lên mức kỷ lục 146,4 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước sáng 14/10 chứng kiến đợt tăng mạnh chưa từng có khi giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới ở mức 146,4 triệu đồng/lượng. Chỉ trong một ngày, giá vàng đã tăng thêm từ 2,3 đến 2,8 triệu đồng mỗi lượng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong nhiều tháng qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, lên 144,9 triệu đồng, và tăng 2,3 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 146,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji cũng nâng giá mua vào lên 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra tăng 2,3 triệu đồng, đạt cùng mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý điều chỉnh tăng 2,7 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 144 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 2,3 triệu đồng, đạt 146,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng tăng mạnh. Tại Phú Quý, giá mua vào đạt 142 triệu đồng/lượng, bán ra 145 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC niêm yết giá mua vào 141,6 triệu đồng/lượng và bán ra 143,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng thêm 27 USD/ounce, đạt mức 4.135 USD/ounce - cao nhất trong lịch sử. Đà tăng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang trở lại.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới cũng góp phần củng cố đà tăng của kim loại quý. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm sâu đang tạo môi trường thuận lợi để vàng tiếp tục bứt phá.

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định, căng thẳng thương mại vẫn là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Ông cho rằng nhu cầu đầu tư mạnh mẽ cùng với hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng duy trì ở vùng cao.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo tới 97% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 và 100% khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm trong tháng 12. Viễn cảnh này khiến giới đầu tư đổ mạnh vốn vào vàng như một kênh giữ giá trị an toàn.

Nhiều tổ chức tài chính lớn cũng nâng dự báo giá vàng trong thời gian tới. UBS dự báo giá vàng có thể chạm 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn. Bank of America và Société Générale cho rằng mốc 5.000 USD/ounce hoàn toàn khả thi vào năm 2026. Trong khi đó, Standard Chartered đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.488 USD/ounce, phản ánh niềm tin vào chu kỳ tăng giá mới của kim loại quý.

Giá thép hôm nay 14/10: Thị trường chịu sức ép từ nhu cầu yếu, giá trong nước giữ ổn định

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Giao dịch Thượng Hải giảm 0,6%, xuống còn 3.021 nhân dân tệ/tấn. Cùng thời điểm, giá quặng sắt trên Sàn Đại Liên tăng nhẹ 0,3%, lên 814 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá quặng sắt giao tháng 11 trên Sàn Singapore tăng 1,43 USD, đạt 107,79 USD/tấn.

Theo Reuters, giá hợp đồng tương lai thép thanh đã mất đi phần lớn mức tăng trước đó do hoạt động xây dựng tại Trung Quốc vẫn trì trệ. Nhu cầu trong nước suy yếu tiếp tục gây sức ép lớn lên giá thép, vốn đã chịu ảnh hưởng từ chính sách kiểm soát công suất và thị trường bất động sản ảm đạm.

Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch giảm hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế và tăng gấp đôi thuế đối với lượng vượt hạn ngạch - từ 25% lên 50%. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng triển vọng xuất khẩu của thép Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng trên toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, giá thép ngày 14/10 vẫn ổn định, chưa ghi nhận thay đổi nào đáng kể. Ở khu vực miền Bắc, Hòa Phát giữ giá thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Ý, Việt Đức, Việt Sing và VAS cũng đồng loạt giữ nguyên giá bán, dao động quanh 12.730 - 13.640 đồng/kg tùy loại.

Khu vực miền Trung và miền Nam cũng ghi nhận tình hình tương tự. Các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Đức, VAS vẫn duy trì bảng giá cũ. Mức giá phổ biến tại miền Trung và miền Nam lần lượt là 13.090 - 13.650 đồng/kg cho thép cuộn và 12.730 - 13.090 đồng/kg cho thép thanh vằn.

Tại Việt Nam, giá thép được dự báo sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn do giá nguyên liệu đầu vào như quặng sắt và than luyện cốc chưa biến động mạnh. Nếu thị trường xây dựng phục hồi vào cuối năm, giá thép trong nước có thể tăng nhẹ, song khó xảy ra những đợt tăng đột biến như giai đoạn đầu năm 2024.

Giá đồng ngày 14/10 bật tăng mạnh, tiến sát đỉnh 16 tháng

Thị trường kim loại công nghiệp khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch ngày 14/10 khi giá đồng trên cả hai sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng mạnh. Sự phục hồi này đến từ kỳ vọng nhu cầu cải thiện tại Trung Quốc, triển vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ và lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Trên sàn giao dịch Kim loại London (LME), giá đồng chuẩn tăng 3,1%, lên mức 10.843 USD/tấn, đảo chiều sau khi giảm hơn 3% vào cuối tuần trước. Trước đó, thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trên sàn Comex (Mỹ), giá đồng cũng tăng hơn 5%, chạm mức cao nhất trong phiên là 5,165 USD/pound, tương đương 11.387 USD/tấn. Đà tăng mạnh này giúp giá đồng tiến sát mốc kỷ lục 11.000 USD/tấn - mức cao nhất trong 16 tháng qua.

Các nhà giao dịch cho rằng, nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung không leo thang và chính quyền Washington hạ giọng về chính sách thuế quan, giá đồng có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Với lực hỗ trợ từ nguồn cung hạn chế và nhu cầu phục hồi, mốc 11.000 USD/tấn đang trở thành mục tiêu gần của thị trường.

Giá đồng được kỳ vọng sẽ duy trì ở vùng cao trong quý cuối năm 2025, nhất là khi các yếu tố cơ bản - từ sản xuất toàn cầu cho đến nhu cầu năng lượng xanh - đều đang tạo ra môi trường thuận lợi cho kim loại công nghiệp này.

Giá kim loại khác ngày 14/10: Kẽm dẫn đầu đà tăng do tồn kho giảm mạnh

Thị trường kim loại công nghiệp quốc tế ngày 14/10 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các nhóm hàng. Trong khi giá kẽm tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung, các kim loại khác như chì, thiếc và niken lại giảm nhẹ.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện nay tập trung vào lượng kẽm tồn kho tại các kho thuộc hệ thống Sở Giao dịch Kim loại London (LME). Theo số liệu mới nhất, lượng kẽm tồn kho chỉ còn 37.475 tấn - giảm tới 70% so với giữa tháng 7 và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2023.

Sự sụt giảm mạnh này đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung, đẩy mức chênh lệch giá giữa hợp đồng giao ngay và hợp đồng kỳ hạn ba tháng lên tới 100 USD/tấn - mức cao nhất trong vòng ba năm. Giá kẽm giao tháng ba tăng 0,7%, lên 3.022 USD/tấn, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước triển vọng thiếu hụt hàng hóa trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ và dự trữ kim loại lớn nhất thế giới - lượng kẽm lưu kho lại có xu hướng ngược lại. Theo số liệu từ Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE), lượng tồn kho kẽm hiện đạt 106.950 tấn, tăng hơn gấp đôi so với giữa tháng 7.

Việc dự trữ gia tăng giúp giảm bớt áp lực thiếu hụt trên thị trường quốc tế và phần nào cân bằng tâm lý nhà đầu tư. Dù vậy, sự chênh lệch lớn giữa lượng tồn kho tại Trung Quốc và châu Âu vẫn khiến giới phân tích dự đoán giá kẽm sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Trong nhóm kim loại khác, thị trường nhôm ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi các nhà giao dịch cho biết có hai công ty lớn đang nắm giữ lượng lớn chứng quyền - loại giấy tờ cho phép chuyển nhượng quyền sở hữu kim loại trong kho. Sự dịch chuyển này khiến hợp đồng giao ngay và kỳ hạn ba tháng chuyển từ trạng thái chiết khấu sang mức phí bảo hiểm kể từ đầu tháng 10, cho thấy nhu cầu thực tế đối với nhôm đang tăng lên.

Giá nhôm kỳ hạn ba tháng trên sàn London tăng 0,6%, đạt 2.765 USD/tấn. Trái lại, giá chì giảm 1,7% xuống 1.987 USD/tấn; giá thiếc giảm 1,3% còn 35.705 USD/tấn; và giá niken hạ 0,6% xuống 15.185 USD/tấn.

Các chuyên gia nhận định, sự biến động của giá kim loại trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến nguồn cung toàn cầu. Kẽm và nhôm được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao do nhu cầu công nghiệp phục hồi và lượng hàng trong kho sụt giảm mạnh tại châu Âu.

Ngược lại, các kim loại như chì và niken có thể chịu áp lực điều chỉnh do nhu cầu từ lĩnh vực pin và ô tô điện chậm lại. Dù thị trường đang dao động, giới đầu tư vẫn giữ kỳ vọng rằng nhóm kim loại công nghiệp sẽ phục hồi ổn định hơn vào cuối quý IV/2025 khi hoạt động sản xuất toàn cầu tăng tốc trở lại.