Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong tổ chức kỳ họp HĐND quyết định nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7, HĐND các địa phương: Thị xã Cửa Lò, Anh Sơn, Quế Phong khai mạc kỳ HĐND cấp huyện, thị nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng.

- Sáng 18/7, HĐND thị xã Cửa Lò khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 6. Trong 6 tháng đầu năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn song nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND thị xã Cửa Lò khoá VI đề ra đều đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.707 tỷ đồng, đạt 50,8% so với kế hoạch HĐND thị xã giao. Thu ngân sách ước đạt 318,1 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán tỉnh giao. Văn hoá xã hội có nhiều điểm nhấn ấn tượng, nhất là các hoạt động chào mừng năm du lịch 2022. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng đầu năm, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản thị xã 6 tháng cuối năm 2022; Quyết toán ngân sách năm 2021; Trong phiên chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính đó là: dịch vụ Bưu chính công ích và quản lý đô thị, hạ tầng. Xem xét và biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết của kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu còn được nghe đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thị xã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Hữu Lương - Ngọc Ánh

- Sáng ngày 18/7, HĐND huyện Anh Sơn khai mạc Kỳ họp thứ 5, khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong chương trình làm việc, HĐND huyện Anh Sơn nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XIX. Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông báo tóm tắt về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND huyện những vấn đề quan tâm. Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các báo cáo quan trọng khác.

Hoài Chung

* Sáng ngày 18/7, HĐND huyện Quế Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Kỳ họp đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII và báo cáo của UBND huyện về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh, thiên tai nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, huyện Quế Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 1.300 tỷ đồng, các lĩnh vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó nông, lâm, thuỷ sản tăng 4,92%; công nghiệp xây dựng tăng trên 6,8%; thương mại dịch vụ tăng 7,75%. Trong 6 tháng 2022, toàn huyện cũng đã trồng mới 495ha rừng trồng tập trung, 25ha rừng trồng phân tán.

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Quế Phong sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn huyện và sẽ thông qua 07 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết thông qua nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Phong giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết về một số biện pháp tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Quế Phong giai đoạn 2022 - 2026; Nghị quyết về thông qua chủ trương đầu tư các công trình thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công huyện Quế Phong giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện./.