Thị xã Cửa Lò: Hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng kiểm, đăng ký cho xe điện 4 bánh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho mùa du lịch, hiện nay thị xã Cửa Lò đang hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng kiểm, đăng ký cho xe điện 4 bánh.

Để triển khai thực hiện Phương án số 02 (ngày 26/2/2023) về quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe điện 4 bánh chở khách du lịch trên địa bàn năm 2023, UBND TX.Cửa Lò đã giao các phòng, ban và đơn vị liên quan thực hiện việc hướng dẫn đăng kiểm, đăng ký để cấp giấy phép hoạt động cho các phương tiện này.

Theo phương án trên, để được phép hoạt động, xe điện 4 bánh trên địa bàn TX.Cửa Lò phải có đầy đủ giấy tờ như: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp; hoá đơn, chứng từ tài chính hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe và tờ khai nguồn gốc xe theo quy định.

Sau khi có đủ các loại giấy tờ, xe điện phải được đăng ký cấp biển số qua Công an TX.Cửa Lò và được cơ quan đăng kiểm chứng nhận đạt chất lượng an toàn kỹ thuật, được UBND TX.Cửa Lò cấp phép thì mới được hoạt động.

Thực hiện theo phương án đã ban hành, hiện nay Công an TX.Cửa Lò đã giao cho công an các phường chủ động tham mưu UBND phường thông báo cho các hộ dân biết về thời gian, địa điểm và các thủ tục hồ sơ liên quan để thực hiện đăng ký. Đối tượng và xe được đăng ký nằm trong danh sách 558 xe điện mà năm 2022 Công an TX.Cửa Lò đã đục số khung, cấp biển số và được UBND thị xã cấp giấy phép hoạt động.

Công an TX.Cửa Lò đã ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục đăng ký để người dân có thể thực hiện nhanh chóng. Theo đó, khi làm thủ tục đăng ký, người dân phải kê khai đăng ký xe theo mẫu; cung cấp giấy tờ xe (giấy tờ nguồn gốc xe; giấy tờ liên quan đến chuyển quyền sở hữu xe; giấy tờ lệ phí trước bạ); giấy tờ của chủ xe. Sau khi có đủ các giấy tờ theo quy định, các xe điện sẽ được cấp biển số 37HC (hạn chế), hoạt động trong phạm vi đã được địa phương quy định.

Bên cạnh đó, phía đơn vị đăng kiểm cũng ban hành văn bản hướng dẫn đăng kiểm xe điện 4 bánh có gắn động cơ gửi chính quyền địa phương để thông báo cho người dân. Ngoài các loại giấy tờ cần thiết phải có, xe điện phải trải qua các bước kiểm tra như: kiểm tra hệ thống đèn, phanh, lốp xe... Nếu đạt các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì mới được cấp giấy chứng nhận lưu hành.

Tuy vậy, trên thực tế, trong số 558 xe điện hiện có tại TX.Cửa Lò, phần lớn là xe điện mua từ nhiều năm trước, người dân đã để thất lạc nhiều giấy tờ liên quan. Chưa kể, nhiều xe điện thế hệ cũ, không có đầy đủ hệ thống phanh theo yêu cầu kiểm định về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hiện nay nên rất khó để vượt qua việc khám lưu hành.

Vì vậy, nhiều hộ dân đã lên kế hoạch đặt xe điện mới để kịp phục vụ cho mùa du lịch năm 2023. Sau khi người dân nhận xe mới, các đơn vị có liên quan sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký, đăng kiểm để cấp giấy phép cho xe hoạt động.

Cũng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả quản lý xe điện gắn với xây dựng văn minh du lịch, trong 2 ngày 4 và 5/4, UBND TX.Cửa Lò đã tiến hành tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với du khách cho hơn 400 lái xe điện. Sau 2 buổi tập huấn, các lái xe được tham gia thi sát hạch. Kết quả thi sát hạch sẽ được công bố vào ngày 8/4 tới.