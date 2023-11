Thị xã Cửa Lò hướng tới mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách du lịch năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Về phía thị xã Cửa Lò có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, đại diện các ban, ngành của thị xã.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Nỗ lực phục hồi các hoạt động du lịch

Năm 2023, thị xã Cửa Lò tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, chỉnh trang khu lâm viên phía đông đường Bình Minh sau khi giải tỏa 209 ki ốt, hệ thống đèn led, điện trang trí, điện chiếu sáng trên các trục đường khu vực nội thị, các điểm check-in, các khu ẩm thực, bờ kè bãi tắm, hệ thống nhà hàng khách sạn, khu vực Quảng trường Bình Minh… nhằm đảm bảo an toàn, tâm lý hài lòng và thoải mái cho du khách.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch; thi sát hạch cấp chứng chỉ cho 410 lái xe điện; quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách…

Tổ chức thành công Lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò năm 2023, tạo điểm nhấn mở đầu cho một năm du lịch Cửa Lò khởi sắc. Trước và sau khai mạc Lễ hội, thị xã đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động lễ hội xuyên suốt năm du lịch thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Bà Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Nhờ đó, tổng lượng khách du lịch năm 2023 ước đạt 3,6 triệu lượt (đạt 106% kế hoạch năm), tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó khách lưu trú ước đạt 1,256 triệu lượt (đạt 100,05 % kế hoạch năm), tăng 10,5% so cùng kỳ. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 3.562 tỷ đồng (đạt 100,03% kế hoạch năm), tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2024, thị xã Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón và phục vụ 4,15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 4.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, thị xã Cửa Lò đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch; tiếp tục quy hoạch và chỉnh trang đô thị; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch…

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận xung quanh các vấn đề: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; giữ gìn cảnh quan môi trường; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; giải pháp phục hồi và phát triển du lịch trong năm 2024…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch ghi nhận những kết quả đạt được của thị xã Cửa Lò, đồng thời mong muốn lãnh đạo và nhân dân thị xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2024. Thực hiện tốt việc thu hút đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của du khách…

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc mùa du lịch 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân các phường trên địa bàn trong công tác phát triển du lịch. Đồng thời, lưu ý tiếp tục nỗ lực trong năm 2024, hướng tới mục tiêu đảm bảo hoạt động du lịch của Cửa Lò phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong phát triển du lịch Cửa Lò./.