Thị xã Hoàng Mai cần phát huy vai trò là một cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An

(Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội của đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy).

Thưa các vị khách quý!

Thưa Đại hội!

Trước hết, cho phép tôi bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi của bản thân và Đoàn công tác của tỉnh khi được về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoàng Mai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Đoàn công tác, tôi xin gửi tới quý vị khách quý, các đồng chí đại biểu lời chào trân trọng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ qua, Thị xã Hoàng Mai có nhiều thuận lợi, đặc biệt có Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển của thị xã Hoàng Mai, đây là minh chứng với nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với thị xã.

Tuy vậy, Thị xã cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, do tác động của nhiều yếu tố khách quan. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoàng Mai đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đạt 14,15%, quy mô kinh tế đứng thứ 3/21 huyện, thành, thị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp và dịch vụ chiếm vai trò chủ đạo. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện.

Các dự án lớn trên địa bàn đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả tốt (Tổ hợp khách sạn Mường Thanh, Tôn Hoa Sen, May Vinatex, in thêu Đông A, chợ trung tâm thương mại Hải An…). Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, dự kiến đến năm 2020 đạt 58,09 triệu đồng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên khá rõ. Thu ngân sách nhà nước giao hàng năm luôn vượt kế hoạch đề ra, năm 2020 ước đạt 442,9 tỷ đồng/mục tiêu 392,960 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo từ tốp cuối đã vươn lên tốp đầu của tỉnh. Văn hóa - thể thao đáp ứng tốt hơn đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được cải thiện.

Lao động việc làm được quan tâm giải quyết; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,7%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; không để xẩy ra điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng. Thực hiện khá bài bản việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác kiểm tra, giám sát.