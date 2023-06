Thị xã Hoàng Mai công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi

(Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 06 vụ, 06 đối tượng về hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười.

(Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.