Thị xã Hoàng Mai hết ngập khi hồ Vực Mấu giảm xả lũ

(Baonghean.vn) - Hiện tại hồ Vực Mấu chỉ còn xả 1 cửa nên nước lũ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai rút rất nhanh, hiện không còn tình trạng ngập sâu như hôm qua.

Do hoàn lưu cơn bão số 4 nên từ ngày 28/9 đến 30/92, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ chứa nước và các vùng thượng lưu, hạ du, trong thời gian này Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai đã tiến hành xả 3 cửa tràn, cùng với đó thủy triều dâng đã gây lũ lụt cho 8/10 phường, xã của địa bàn.

Qua theo dõi tình hình thời tiết, hôm qua trên địa bàn thị xã Hoàng Mai không có mưa lớn, bên cạnh đó, nước từ thượng nguồn hồ Vực Mấu đổ về chậm. Vì thế, trong đêm qua và rạng sáng nay, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai đã giảm dần các cửa xả, từ 2 cửa trong ngày hôm qua xuống còn 1 cửa, nhờ vậy mà nước lũ trên địa bàn đã rút nhanh.

Được biết, hồ Vực Mấu xây dựng năm 1978, thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, có diện tích lưu vực 215 km2, dung tích trữ 75 triệu m3, dung tích phòng lũ 125 triệu m3, cao trình +22,21m. Đây được xem là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600 ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã, phường của thị xã Hoàng Mai./.