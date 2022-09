Thị xã Hoàng Mai tan hoang trong lũ dữ

(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, Tại Sở LĐ-TB&XH diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Niềm hạnh phúc được tận hiến với nghề, điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh, giúp họ bình an vượt qua sinh tử… với bác sĩ Thái Doãn Công, "sứ mệnh" cao quý ấy là “đặc quyền” của nghề thầy thuốc!

(Baonghean.vn) - Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa chính sách này hướng đến bao phủ 100% nhóm dân số ở độ tuổi đến trường. Dù được hưởng nhiều quyền lợi, toàn tỉnh hiện còn trên 21 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế. Trước thực tế này, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã đề xuất một số giải pháp.

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2017 – 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng tuổi trẻ Nghệ An đã thích ứng kịp thời và triển khai nhiều chương trình, phần việc hiệu quả. Từ đó khẳng định vai trò, giá trị của mình như lời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã nhấn mạnh tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An trước thềm Đại hội: “Với quyết tâm cao, tuổi trẻ Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà vững mạnh toàn diện”.