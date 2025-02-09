Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 2/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông rải rác Dự báo thời tiết ngày 2/9: tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 33 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 33 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 30 độ C

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 13-16 độ vĩ Bắc nâng trục chậm lên phía Bắc nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.