Thời tiết Nghệ An ngày 20/8: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

P.V 20/08/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 20/8, tỉnh Nghệ An Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 32 độ C

- Độ ẩm : 85 – 90%

bna_nam-thanh.jpg
Con đường khang trang qua trung tâm xã Nam Thanh cũ (nay là xã Nam Đàn). Ảnh tư liệu Minh Quân

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, đêm không mưa. Gió Nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30 độ C

- Độ ẩm : 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, suy yếu và mờ dần đi; nên tỉnh Nghệ An Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

